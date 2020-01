El nombre de fàrmacs desproveïts a tot Espanya va augmentar en un 60% el 2019

El nombre de fàrmacs desproveïts augmentar en un 60 per cent en 2019, segons el balanç realitzat pel Centre d'Informació sobre el Subministrament de Medicaments (CISMED) de l'Organització Farmacèutica Col·legial amb la informació rebuda de 8.800 farmàcies.





A més, des de la caducitat el 29 de setembre de la primera de les quatre convocatòries de subhastes a Andalusia, s'ha reduït en un 50 per cent les faltes dels medicaments afectats. És a dir, la disponibilitat d'aquests fàrmacs per als ciutadans andalusos ha millorat en un 50 per cent en quatre mesos.









"Cal seguir combatent aquesta situació i treballar per millorar la disponibilitat dels medicaments a les farmàcies", ha dit el president del Consell General de Farmacèutics, Jesús Aguilar, que ha reconegut la tasca que fan els farmacèutics per minimitzar el seu impacte "que des la responsabilitat sanitària i sense ser responsables col·laboren en CISMED, informen els ciutadans i solucionen 9 de cada 10 casos, la majoria substituint el medicament quan és legalment possible o mitjançant la formulació magistral, entre d'altres".





Així mateix, Aguilar ha destacat la càrrega de treball que representa per als farmacèutics la gestió de les faltes de subministraments i desproveïment de medicaments, que l'Agrupació Farmacèutica Europea (PGEU) va xifrar en 6,6 hores setmanals. "Aquest temps, que s'ha incrementat un 18 per cent en un any, el podrien dedicar al desenvolupament d'altres iniciatives assistencials en què estem treballant per a la millora de la prestació farmacèutica i que dotaria d'eficàcia i eficiència al sistema sanitari", ha declarat Aguilar.





Les dades del tancament de 2019 oferts per CISMED reflecteixen que dels 363 medicaments amb problemes de subministrament que es van detectar el 2019 afectaven a tots els grups terapèutics, tot i que destaquen els relacionats amb el sistema cardiovascular i nerviós. A més, el 40 per cent es trobaven sota subhasta a Andalusia i aquest mateix percentatge tenien la consideració de desabastiments oficials per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).