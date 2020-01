Caitlin Moran: "Als escriptors no els agrada tractar sobre el sexe, només sobre el porno"

Somrient, vestint una ajustada camisa amb dibuix de pell de lleopard, els ulls marcats per parpelles de fons negre, celles molt subratllades d'aquest mateix color i llargues pestanyes, Caitlin Moran arriba a la trobada amb els periodistes per a la presentació de 'Cómo ser famosa' (Anagrama). S'asseu, pispa un caramel de la copa situada temptadorament al centre de la taula (és l'única que ho fa, el sucre ara està demonitzat) i comença a parlar. "M'agrada molt fer-ho", confessa des del principi. Explica que mai va anar a l'escola, pel que la seva formació va tenir caràcter autodidacta i la va rebre a casa dels llibres, les pel·lícules i la televisió. Fins que es va posar a escriure amb un doble objectiu: "ja que tinc el privilegi de fer-ho, estic obligada a escriure alguna cosa útil però que, alhora, sigui divertit".









Així va sorgir el que està cridat a ser una trilogia. Va començar amb 'Com es fa una noia', segueix ara amb la novel·la que comentem, i encara hi haurà un tercer lliurament. "Volia escriure els llibres que m'hagués agradat llegir de jove i en aquest cas explico el que li passa a una noia llista que va sola per la gran ciutat -Londres- i acaba trobant-se amb un individu 'xungo' que grava la relació sexual que manté amb ella i la divulga després per les xarxes ". "El més notable és que el meu protagonista reacciona de forma completament contrària al que hauria estat habitual. No només no s'amaga, sinó que el publicita per explicar què és el que va fer, per què ho va fer i què és el que va sentir. El cas és que, quan estava acabant la novel·la, va sorgir el moviment de 'me too' i llavors vaig pensar que això era exactament la solució que hauria desitjat per el meu personatge". "Fins aquí -afegeix- la part útil de la novel·la. La divertida és tota la resta: acudits, anècdotes i, per acabar, el millor sexe que ningú pogués imaginar!".





Diu Moran que "als escriptors no els tractar el sexe, en tot cas incorren en el porno i això em sembla horrorós. El sexe és molt important i enriquidor, però he buscat el veritable sexe fins i tot a Internet i no l'he trobat mai. I és molt important explicar-ho!", afirma somrient amb complicitat.





La protagonista de la seva novel·la és una jove periodista musical, cosa que va ser ella mateixa en els seus inicis, i per això opina que hi ha una gran diferència entre la joventut del seu temps i la d'ara, una cosa que és molt perceptible fins i tot en el musical. El pop britànic de fa anys estava fet per homes, era 'molt mascle', tot i que bona part les seves seguidores eren dones, però en les últimes dècades la situació ha canviat i ara el poder rau en bona mesura en mans de les fans. Quan les meves filles -té dos adolescents de 15 i 17 anys- van voler resituar-se en els 90, els vaig dir que no ho fessin de cap manera.





D'altra banda, també ha canviat el sentit i el lloc de la fama. Abans es buscava sent creatiu, ara tot radica a ser ric. I en el meu temps perquè una noia destaqués havia de sortir del seu món i anar a la gran ciutat, Londres, però ara la capital s'ha posat impossible i llavors cadascú està obligat a buscar la fama en el seu propi lloc d'origen. Com l'han tractat els seus companys de professió? "Amb gran respecte, menys un, Martin Amis, que és un idiota...", diu sense cap compromís.





Moran parla així mateix del feminisme, un moviment que comparteix plenament, encara que de vegades ho caricaturitza. Considera que està plenament vigent i més si es té en compte que en un país com el Regne Unit tan sols es condemna un 4% de les violacions. "El feminisme no és una qüestió de bons i dolents, sinó senzillament d'igualtat. Som cos i emocions i el preocupant és que moltes dones estan en guerra contra el seu propi cos i les seves servituds. D'altra banda però el feminisme ha fet que alguns homes arribin a sentir que "han perdut el tren'". Les dones, en canvi, hem abandonat la divisió de gèneres. I llança un gran repte: "hem deixat de ser, com alguns deien, 'putes' per convertir-nos en 'pirates del sexe'!".





I una notícia: abans de completar la trilogia de la qual forma part 'Cómo ser famosa', té previst escriure una novel·la de ciència ficció.