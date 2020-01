Com queda el calendari dels pressupostos?

La convocatòria anticipada (encara que sense data) d'eleccions anunciada pel president de la Generalitat va trastocar la política catalana en els propers mesos. No obstant això, el calendari per a la tramitació dels pressupostos i la seva eventual aprovació no hauria de veure afectat per l'avançament dels comicis.









Els comptes públics pactades entre el Govern i els comuns van entrar a la Cambra catalana el passat 29 de gener. A partir d'aquesta data, s'activa un calendari que ocuparà al menys l'activitat parlamentària fins al mes d'abril.





En primer lloc, en les sessions dels dies 12 i 13 de febrer es debatran de forma plenària les esmenes, per, a continuació, obrir una segona etapa de debat a través d'esmenes a l'articulat (4 de març) o de la presentació de al·legacions davant el Consell de Garanties Estatutàries (el termini per sol·licitar un dictamen no vinculant al Consell finalitza el 18 de març).





Finalment, els comptes tornarien a un ple de principis d'abril per ser aprovades de forma definitiva. Seria a partir d'aquest moment quan Torra convocaria eleccions, aquest cop amb una data clara a l'horitzó. El president de la Generalitat hauria llibertat per triar el dia, tot i que hauria de respectar el període vacant de 54 dies que fixa l'Estatut entre la dissolució de Parlament i la cita amb les urnes.