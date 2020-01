Jorge Lorenzo fitxa com a pilot de proves de Yamaha el 2020

El pilot Jorge Lorenzo s'ha convertit aquest dijous en pilot de proves de l'equip Yamaha, un anunci que arriba tot just dos mesos i mig després que el balear, pentacampió del món, sorprengués amb la seva retirada.





El passat 14 de novembre al circuit de Xest (València), el mallorquí, de 32 anys i triple campió del món de la categoria de MotoGP, va informar en una roda de premsa prèvia al Gran Premi de la Comunitat Valenciana que posava fi a la seva carrera.





El seu fitxatge per Repsol Honda després de dos anys irregulars a Ducati no va funcionar, també en part per culpa de les lesions que li van impedir tenir una bona adaptació, i el balear va preferir deixar-ho.









No obstant això, Yamaha, l'equip que li va donar més alegries a MotoGP, ha confirmat el seu retorn en un altre moviment de la fàbrica japonesa que dimarts va renovar Maverick Viñales i dimecres va anunciar que el francès Fabio Quartararo seria el nou company del pilot de Roses.





"És un placer anunciar-vos que he arribat a un acord amb Yamaha per ser el seu pilot de proves el 2020. Estic molt impacient per començar a treballar amb els enginyers i poder oferir la meva experiència a l'equip per provar d'aconseguir un altre campionat del món", ha celebrat Lorenzo a les seves xarxes socials.