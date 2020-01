Arrimadas deixa en l'aire una coalició amb PP a Catalunya

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, ha evitat confirmar que el seu partit es plantegi una coalició amb el PP a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya, però ha afirmat que la formació taronja prioritzarà sempre els interessos d'Espanya i ha instat a altres partits a fer el mateix en tots els casos, no només quan "els convingui".





En un esmorzar informatiu de Fòrum Europa on ha presentat al vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, Arrimadas ha assenyalat que Ciutadans ocupa un "espai propi, de centre, liberal, de progrés, modern i reformista" i no hi ha "cap altre partit "que compleixi aquestes característiques. A més, ha reivindicat que a Catalunya es van enfrontar "sols, durant molt temps", al nacionalisme.





Però a continuació ha assenyalat que Cs és un partit "útil i responsable". "Jo sempre, sempre, sempre vaig posar els interessos del meu país per sobre dels interessos del meu partit", ha manifestat, afegint que això "requereix col·laboració, amb diferents fórmules en cada moment".





El líder de PP, Pablo Casado, va admetre el passat 20 de gener que desitjava una via constitucionalista del PP, Ciutadans, el partit Barcelona pel Canvi de l'exprimer ministre francès Manuel Valls i la mateixa societat civil que pugui concórrer conjuntament a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya . Al seu entendre, hauria de passar una cosa semblant al que va passar en el seu dia al País Basc, on primer la societat civil va dir "ja n'hi ha prou" i poc després van aconseguir arribar al Govern basc.





En aquest context, Arrimadas ha retret a PP que no tractés d'evitar el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem dependent de forces nacionalistes quan Cs va proposar un acord parlamentari entre el PSOE, el PP i ells mateixos.





"El PSOE va rebutjar frontalment aquesta via i també em vaig trobar amb un PP que va dir que no perquè la seva idea era deixarem que governin Pedro Sánchez i Unides Podem, que ho facin molt malament i que destrossin Espanya, que després ja vindrem nosaltres a arreglar-la", ha criticat.





EL PP PENSA EN CLAU "ELECTORAL"





Per això, la portaveu parlamentària de Ciutadans ha dit que no permetrà que "alguns" pretenguin "donar lliçons de constitucionalisme" quan, en el cas de Catalunya, "només estan pensant en un tema electoral d'un lloc molt concret on algun partit està força malament".





Segons l'última enquesta de l Centre d'Estudis d'Opinió català, Cs cauria primera a quarta força al Parlament i passaria de 36 escons entre 14 i 16, mentre que el PP es mantindria, amb entre 4 i 5 diputats.





Arrimadas ha insistit que ella sempre ha apostat per lluitar contra el nacionalisme i el populisme i sumar esforços entre els constitucionalistes i el segueix mantenint: "Però demano una reflexió assossegada", perquè "això sigui sempre pensant en els interessos d'Espanya, no només quan a alguns els convingui", ha agregat.





D'altra banda, ha destacat la necessitat de reformar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), que és la que s'aplica tant en l'àmbit nacional com a Catalunya. Segons ha dit, això és "el primer que cal canviar perquè els nacionalistes no tinguin una sobrerepresentació", però el PP i el PSOE "mai han volgut tocar la llei electoral perquè els beneficia".





NO ES PRONUNCIA SOBRE LORENA ROLDÁN





El que no ha aclarit l'exlíder de Cs a Catalunya és el futur de la seva successora, Lorena Roldán, i la possibilitat que, en una hipotètica candidatura conjunta amb el PP en aquesta comunitat, ella no fos l'aspirant a presidir la Generalitat.





Arrimadas únicament s'ha referit a Roldán per retreure al president de Govern que "no es reuneixi amb la líder de l'oposició" a Catalunya i, en canvi, sí que tingui intencions de veure amb Quim Torra, que ha estat condemnat per desobediència, inhabilitat com diputat i, segons Cs, ja no és president de la Generalitat.