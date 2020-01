El TC avala la suspensió dels líders del procés per "desafiament" a la democràcia

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat avalar la suspensió cautelar de càrrec públic com a diputats de Parlament de Catalunya d'Oriol Junqueras i Raül Romeva que va decretar el Tribunal Suprem el juliol de 2018, un cop van ser processats, en aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim).









Es tracta de la primera vegada que el tribunal de garanties dictamina sobre aquesta norma, de la qual diu en la seva sentència que es va utilitzar "en la persecució de delictes que comporten un desafiament mateix a l'essència de l'Estat democràtic".





Aquest mateix article va ser aplicat a altres líders independentistes ja condemnats per sedició com van ser els llavors diputats autonòmics Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, i es va emprar també contra l'expresident Carles Puigdemont i la resta de fugits al juliol de 2018. En el moment d'acordar-se'ls acusava d'un delicte de rebel·lió.





L'article 384 bis estableix que, "signi un ordre de processament i la presó provisional per un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigués exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici de la mateixa mentre duri la situació de presó".





La sentència, el ponent de la qual ha estat el president de TC Juan José González Rivas, subratlla que la decisió que va adoptar en el seu dia el Suprem respecte de Junqueras i Romeva ha superat el cànon de control constitucional perquè conté "una motivació expressa, suficient i raonable sobre l'abast de l'expressió emprada en la norma legal".





Així, rebutja que l'aplicació de l'article suposés una vulnerat el dret dels recurrents a la tutela judicial efectiva (article 24.1 de la Constitució i a la participació i representació política (articles 23.1 i 2 de la Constitució).





CONSTITUCIONAL DESPRÉS DEL PROCESSAMENT





Afegeix que "la provisionalitat de la qualificació jurídica continguda en l'ordre de processament no contradiu la noció de fermesa, quant aquest concepte cobra tot el seu sentit a el fer-se equivalent a inimpugnabilitat formal de tal resolució judicial, quan contra ella no cap recurs, bé per haver deixat transcórrer el termini per recórrer bé per haver-se rebutjat l'últim recurs disponible segons la legislació processal, com va succeir en el cas examinat", explica la sentència.





Igualment, la sentència donada a conèixer aquest dijous avala la constitucionalitat referida al pressupost legal consistent en que el processament i la presó provisional tinguin la causa en la imputació d'un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels.





La sentència raona que les resolucions judicials no s'aparten del tenor literal i del significat gramatical de la norma. "El determinant és que la mesura s'insereix en la persecució de delictes que comporten un desafiament mateix a l'essència de l'Estat democràtic tal com ha trobat reflex en el mateix text constitucional".





Així, recolzant-se en una altra resolució de l'òrgan mateix de garanties de 1994, raona que el judici de subsumpció efectuat pel Suprem "no pot qualificar d'arbitrari, irraonable ni incurs en error palès".





La sentència també assenyala que l'argumentació emprada sobre aquest pressupost legal, relatiu a la causa o raó del processament, "respecta la literalitat de la norma i atén la naturalesa i importància del delicte en el context de la persecució s'insereix en aquesta mesura provisional, delicte que comporta un desafiament mateix a l'essència de l'estat democràtic, que era imputat a algunes de les persones que ostentaven els més alts càrrecs públics a la Comunitat Autònoma de Catalunya i la lesivitat ha estat destacada en múltiples resolucions a què es remet al mateix Tribunal Suprem".





Finalment, s'inadmeten per falta d'invocació prèvia o d'esgotament de la via judicial les queixes referides als següents drets fonamentals: la llibertat ideològica, d'expressió, al jutge predeterminat per la llei, a un procés amb totes les garanties i a la legalitat penal.





EL CAS DE CONGRÉS





El contingut d'aquesta sentència incideix en el mateix tema que un recurs més recent presentat pels presos catalans contra la decisió de la Mesa de Congrés el passat mes de maig que va suspendre com a membres d'aquesta cambra Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull i Turull .





El TC va declarar aquest recurs que no té objecte el passat mes de novembre al no tenir ja recorregut després de la dissolució de les corts que els deixava de facto ja fora de Parlament. No obstant això, va deixar pendent una decisió sobre el fons en concórrer en l'ús de l'article de la LECrim una especial transcendència constitucional ", en tocar una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi havia encara doctrina.





La suspensió com a diputats de Junqueras, Rull, Turull i Sánchez es va imposar el 24 de maig de 2019 a aplicació de l'esmentat article 384 bis no va ser una decisió unànime de tots els membres de la Mesa, ja que els dos diputats de Unides Podem mostrar el seu desacord al fet que fos la Cambra qui portés a terme aquesta decisió en comptes de fer-ho la Sala del Tribunal Suprem que els estava jutjant en aquests moments.





Es va acordar després d'analitzar l'informe redactat pels serveis jurídics de la Cambra, a qui la Mea va consultar en existir "dubtes" sobre si aplicar la dita precepte o l'article 21.2 de el Reglament de Congrés. La petició es va realitzar després que els magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem responguessin a la llavors presidenta Meritxell Batet que l'encarregat de suspendre als diputats és la pròpia cambra baixa.