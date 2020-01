Teatre Gaudí: "la invasió dels bàrbars" o les desmesures d'una guerra

Tota guerra comporta nombroses tragèdies personals, la major part d'elles desconegudes perquè són suportades per gents anònimes i la contesa civil espanyola no va ser per descomptat una excepció. Tot i que el tema sembla sobreexplotat, segueix, amb tot donant joc i Chema Cardeña juga amb dues situacions personals enllaçades tot i la distància cronològica en "La invasió dels bàrbars", un drama de petit format -no dura molt més de seixanta minuts "que es presenta al teatre Gaudí.





El trasllat d'obres del Museu del Prado a València en 1936 amb la finalitat de posar fora de perill tan important patrimoni artístic arran de l'aproximació a la capital de l'exèrcit insurgent fa que moltes d'aquelles s'escampin per diversos llocs, menys una, que acaba extraviada. Finalitzada la contesa, un vel·leïtós general pretén fer-se amb ella, per el que pretén obtenir de la conservadora que va intervenir en aquella operació la revelació de el lloc on va anar a parar utilitzant per a això el més descarat xantatge. Molts anys després, una altra dona va a un poble valencià per interessar d'alcalde l'obertura, d'acord amb la llei de memòria històrica, d'una sepultura il·legal a on hauria estat inhumada, més de mig enrere, la infortunada funcionària.





L'autor i director de l'obra posa en relleu en el seu text la inhumanitat de la guerra i, sobretot, de les actituds personals dels que es tanquen en banda a considerar qualsevol criteri raonable. D'una banda, l'oficial encarregat d'obtenir la confessió de la funcionària del museu; de l'altra, un alcalde que es nega irresponsablement a complir amb l'esperit i la lletra d'una norma legal. Tot això a través de sengles diàlegs paral·lels, que es sobreposen alternativament i que eleven de forma gradual la seva intensitat dramàtica. Una estructura teatral senzilla, però no per això mancada de força en un muntatge escènic ambivalent en què els quatre actors i actrius que intervenen en l'obra es desenvolupen amb professional i convicció.