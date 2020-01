Endesa millora el subministrament de Terrassa

Endesa ha invertit 124.000 euros per a la reforma d'un tram de la xarxa elèctrica de mitja tensió dels barris de Terrassa (Barcelona) Sant Pere Nord i Torre de Pere Parres, ha informat aquest dijous en un comunicat.





La primera actuació, al carrer del Renaixement, ha consistit en substituir una línia subterrània de 260 metres de longitud per una nova de 422, que permetrà que, en casos d'incidències, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa, i si hi ha treballs de manteniment no serà necessari interrompre el servei.





La segona actuació, al carrer Amadeu de Savoia, ha substituït dues línies subterrànies de 25 i 11 quilowatts, respectivament, i un total de 274 metres de cable per un de nou de 515, que també permet millorar el servei, incrementar la potència de la xarxa i reduir l'impacte ambiental.





Aquests treballs de reforma en les tres línies de mitja tensió en els dos barris de Terrassa beneficiaran a més de 11.000 usuaris.





Les intervencions pertanyen al pla d'inversions de la companyia a la comarca de Vallès Occidental i suposen un avanç cap a les millores tecnològiques per optimitzar la seguretat i la fiabilitat.