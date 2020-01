Moncloa cedeix davant ERC i diu ara que està disposada a constituir la taula de diàleg abans de les catalanes

El Govern central diu ara que està disposat a constituir la taula de diàleg amb el Govern sobre el conflicte a Catalunya "abans de les eleccions catalanes", segons indica un nou comunicat del Palau de la Moncloa.





El president del Govern, Pedro Sánchez, i el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, han mantingut durant la tarda d'aquest dijous una trobada en el Palau de la Moncloa, segons han informat font coneixedores de la reunió.





La cita s'ha produït després que l'Executiu anunciés que retardava la creació de la taula de diàleg bilateral sobre el conflicte polític a Catalunya fins a la celebració de les eleccions autonòmiques.





Després d'aquest primer anunci el Govern ha rectificat deixant clara la seva intenció d'activar aquest fòrum bilateral sense esperar a la celebració d'aquests comicis per als quals encara no hi ha data i que no s'esperen per a abans del mes de maig.













En una nota anterior emesa aquest migdia, l'Executiu manifestava que esperava "poder iniciar aquest diàleg" quan s'haguessin celebrat els comicis a Catalunya i s'hagués constituït un nou Govern, un anunci que ERC no va trigar a denunciar per considerar-lo un incompliment flagrant del seu acord d'investidura amb el PSOE.





En aquest acord, s'estipulava que la taula de diàleg pactada entre el Govern espanyol i el Govern català hauria de constituir-se en els 15 dies següents a la formació de l'Executiu de Pedro Sánchez.





Moncloa diu ara, en el seu últim comunicat, que està disposada a "celebrar la taula de diàleg entre governs acordada, abans de les eleccions catalanes". I expressa la seva sorpresa perquè s'hagi posat "en dubte" la seva "voluntat de dialogar" i el seu "compromís de complir amb els acords pactats".





No en va, la portaveu del Govern català, Meritxell Budó (JxC) ha vinculat l'anunci sobre l'ajornament de la taula de diàleg a la confirmació de "els dubtes de lliurar xecs en blanc a Sánchez", en una al·lusió directa a l'abstenció d'ERC que va permetre la investidura de Sánchez.





"El Govern ha manifestat la seva clara vocació d'iniciar el diàleg amb el Govern de Catalunya. Entenem que, donat l'horitzó electoral decidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, no es donen les millors circumstàncies per a iniciar el diàleg entre governs, quan un d'ells ha posat punt i final a la legislatura i el nou Govern no podrà constituir-se fins a la celebració de les eleccions anunciades", explica el nou comunicat de Moncloa.





Així i tot, i per buidar els dubtes que pugui haver-hi respecte de la voluntat del Govern de Sánchez a dialogar, l'Executiu s'obre ara a constituir la taula de diàleg abans de les eleccions catalanes.





El comunicat vespertí de Moncloa culmina una jornada de desconcert respecte dels missatges emesos pel Govern després de l'anunci de l'avançament electoral per part de Torra, que sembla haver agafat per sorpresa a l'Executiu, que veia més probable una convocatòria imminent o ja per a la tardor, però no a l'entorn de maig-juny.





Aquest matí, la vicepresidenta primera del Governcentral, Carmen Calvo, sorprenia deixant en l'aire l'anunciada trobada entre Sánchez i Torra el pròxim 6 de febrer a Barcelona, en afirmar que aquesta cita, "de produir-se", hauria de ser per a parlar dels problemes dels catalans i no per a parlar de l'autodeterminació i l'amnistia dels presos, com pretén Torra.





A penes una hora i mitja després, Presidència del Govern central confirmava a través d'un comunicat la previsió de la reunió amb Torra, però ajornava en canvi l'inici del diàleg sobre el conflicte polític a la constitució d'un nou Govern després de les catalanes. Com més aviat millor es convoquin els comicis, abans podrà arrencar aquest diàleg, reptava Moncloa a Torra.





El president d'ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, acusava immediatament a Sánchez d'incomplir l'acord d'investidura i exigia fixar una data "imminent" per a la constitució de la taula de diàleg en la pròxima reunió del cap de l'Executiu amb Torra.