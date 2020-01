L'OMS declara emergència global pel coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat aquest dijous 30 de gener la emergència internacional davant el ràpid augment dels pacients afectats pel coronavirus de Wuhan, amb més de 8.000 en una vintena de països, si bé el 99% dels casos s'han diagnosticat dins de la Xina.









D'aquesta manera, l'organisme ha canviat de criteri en menys d'una setmana. El comitè d'emergència de l'OMS reunit aquesta nit a Ginebra ha justificat la nova decisió per la necessitat de dur a terme una "acció global" amb la finalitat de contenir el virus.





Així s'ha manifestat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha reconegut també la labor de les autoritats xineses en un brot epidèmic sense precedents.





"De cap manera ha d'entendre's la declaració d'emergència com un vot de desconfiança cap a la Xina", ha subratllat el director de l'organisme, que ha insistit que ara com ara no és necessari imposar noves restriccions en viatges o comerç.





En aquest sentit, ha remarcat que "el principal motiu d'aquesta declaració no és el que està passant a la Xina, sinó el que està passant en altres països". "La nostra major preocupació és el potencial que el virus s'expandeixi a països amb sistemes sanitaris més febles i que estiguin poc preparats per a fer-li front", ha afegit en roda de premsa.