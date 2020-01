Contundent 5-0 del Barça davant el Leganés

El FC Barcelona es va classificar aquest dijous per als quarts de final de la Copa del Rei gràcies a una plàcida victòria sobre el Leganés (5-0) amb gols de Griezmann, Lenglet, Messi (2) i Arthur per deixar sense suspens la primera gran victòria de l''era Setién' després que el Leganés tot just oposés resistència.













El partit va ser bufar i fer ampolles per a un Barça que va tenir el bitllet a la butxaca des del minut 3. Això va ser el que va durar el Lega al Camp Nou, la tarda va ser còmoda per als culers i un suplici per al seu rival. Griezmann va necessitar molt poc per obrir el compte en una acció que va deixar a l'aire les mancances defensives dels pepineros.





Griezmann va rebre en el cor de l'àrea una pilota de Semedo, va controlar amb qualitat i va batre el Pichu Cuéllar amb un xut al pal més allunyat. Cinc minuts després va marcar el segon però uns centímetres el van anul·lar gràcies al VAR. La tarda estava dolça per al francès, més protagonista en els metres finals davant l'absència del lesionat Luis Suárez.





A la mitja hora va tornar a rondar la porteria pepinera, però en aquesta ocasió va aparèixer Awaziem per ficar la cama i evitar l'agonia. En atac, el Lega només va ser un parell d'accions de Braithwaite que no van inquietar Ter Stegen, que s'estrenava en Copa. La sensació era de domini absolut i contundència. No hi va haver res a fer.





A sobre dels visitants, Lenglet va posar el segon amb un cop de cap en un córner i tot va morir en aquest moment. El Lega va tirar la tovallola -amb prou feines va superar el mig del camp- i el Barça va monopolitzar el cuir com li agrada al seu nou entrenador. Gairebé 900 passis, 75% de possessió i sensació de domini que es va confirmar en la segona meitat.





En aquesta ocasió va ser Messi, que va voler sumar-se a la festa a l'hora de partit. El de Rosario va regatejar com li va donar la gana i va llançar a porta tocant el peu de Tarín. El tret mossegat va suposar el 3-0, ja estava tot escrit, però quedava per posar la cirereta a el pastís i tancar una trobada complet tot i la substància d'un rival abatut.





Arthur va celebrar el quart gol després fer-se amo de dos rebutjos i Messi va completar la festa local amb un mà a mà davant Cuéllar que va resoldre a la perfecció. La victòria calma la set de fitxatges al Barça, fa oblidar la derrota de València i manté el Lega en la seva complicada realitat.