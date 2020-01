Sánchez vol acaparar les empreses públiques amb afins al Govern

El Govern espanyol activa els relleus en les presidències de les empreses públiques espanyoles. Societats com la SEPI, Paradores, l'Agència EFE, Enresa, Tragsa, Correos o Ports de l'Estat experimentaran canvis en la seva cúpula per ubicar afins al Govern central en els càrrecs de màxima responsabilitat.









Els últims disset mesos no han servit perquè cap dels presidents pogués esbossar un pla estratègic o completar la remodelació interna de l'equip. Però amb la consolidació del Govern PSOE-Podem, la situació canviarà dràsticament, fins al punt que molts d'aquests presidents ja han rebut "anuncis cordials" que han d'anar fent la maleta.





Unides Podem penes tindrà poder de decisió en aquests nomenaments, asseguren fonts pròximes a l'Executiu consultades per 'El Confidencial Digital'.





On no s'esperen canvis és a AENA, Renfe i Navantia. Les tres empreses estatals es troben immerses en importants projectes d'inversió i transformació a llarg termini, per la qual cosa no resulta aconsellable experimentar amb els gestors en aquest moment.