El Mirandés despatxa al Sevilla i es cola en quarts de la Copa del Rei

El Mirandés ha donat la gran sorpresa de la Copa d'el Rei 2019/20 després d'eliminar a l'Sevilla, pentacampió de la competició, gràcies a un partit superb (3-1) que es va resoldre amb gols de Matheus Aias, autor d'un doblet, i d'Álvaro Rey, que va rubricar la campanada en els últims minuts de l'encontre.





El conjunt dirigit per Andoni Iraola, que no perd al seu estadi des d'agost de l'any passat, va honrar a la plantilla de 2012, que va arribar a les semifinals a doble partit, i ho va fer apeando a Anduva un Sevilla irreconeixible que va clavar el genoll davant els encants de el quadre castellà-lleonès. La festa va ser completa per als vermells després d'un partit superb.





Tot li va sortir a l'Mirandés després que Matheus inaugurés el compte als sis minuts amb una maniobra de davanter nat. Es va regirar a l'àrea i va colpejar a la pilota amb l'ànima. El gol va despertar a l'Sevilla que va intentar buscar espais a l'àrea rival amb un xut de Banega. L'argentí, més fora que dins, va desaprofitar una bona oportunitat per empatar el partit.





Foto: CD Mirandés





Gudelj, amb una falta a la frontal, també va estar a prop, però va ser llavors quan va reaccionar el Mirandés amb el mateix. L'equip local semblava el de Primera per la seva gran efectivitat. El seu xut va pegar en el propi Gudelj i va despistar a l'porter sevillista. Lopetegui va intentar fer espavilar els seus amb tres canvis de cop, però no hi va haver manera.





El Mirandés va seguir amb el seu full de ruta, no achantó i va fer un pas a el front quan més ho exigia el guió. Diego Carlos va colpejar amb el braç a Álvaro Peña i aquest no va poder completar la seva gran acció des dels onze metres. Vaclik va aturar el llançament i va donar vida a un Sevilla que va cremar les seves naus sense encert.





A sobre de el conjunt sevillà, Álvaro Rey va marcar el tercer amb una acció d'empenyorament absolut que va acabar al fons de la xarxa. Nolito va maquillar el marcador ja en el temps de descompte, però res va canviar la gesta de l'Mirandés, que comença a convertir en la seva competició fetitxe la Copa de SM el Rei.





El Mirandés -que també va arribar als quarts en 2016- seguirà amb la seva aventura copera i aquest divendres serà l'únic equip de Segona Divisió en el sorteig de quarts. Els burgalesos es van carregar a Coruxo, UCAM Múrcia i Celta fins a acabar amb el Sevilla amb comoditat.