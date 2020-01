Colau aprova el seu primer pressupost amb el suport de 33 dels 41 regidors

El ple de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat el Pressupost per a 2020 amb els vots favorables de BComú, PSC, ERC i JxCat, sumant 33 dels 41 regidors de consistori, pel que seran els primers comptes que aprovarà l'alcaldessa, Ada Colau, des que està a el front de l'Ajuntament de Barcelona.





En el seu primer mandat va impulsar el 2016 una modificació pressupostària, el 2017 i 2018 dues qüestions de confiança, i en 2019 una pròrroga, després de no aconseguir els suports necessaris per aprovar un Pressupost sencer, de manera que el ple municipal no donava llum verda a uns comptes des de 2015, quan l'Ajuntament estava en mans de l'exalcalde de CiU, Xavier Trias.





Colau ha agraït el to i les propostes d'ERC i JxCat durant la negociació, així com el "treball invisible" del regidor de Pressupostos, Jordi Martí, i de la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, i ha celebrat que la capital catalana tingui unes comptes per fer front a les desigualtats ia la crisi climàtica.





"Aquest gran acord m'agradaria que sigui la marca, la definició d'aquesta nova etapa. Pel bé de tots. La gent no entén de qui és competència cada cosa, i fa molt de temps que tenim serveis socials al límit", i ha advertit que si no hi ha diàleg, el descrèdit de la política serà generalitzat i perjudicarà a tots, segons ella.









TEMPS D'ACORDS





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha assegurat que ha començat "un nou temps d'acords"; mentre que Ernest Maragall (ERC) i Elsa Artadi (JxCat) han avisat que seguiran de prop a el Govern municipal en l'aplicació i compliment d'aquests comptes.





No obstant això, el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha considerat "molt preocupant" la posició central que ha pres ERC al consistori; Josep Bou (PP) ha retret a el Govern municipal de comuns i PSC haver pactat amb partits independentistes, i Llum Guilarte (Cs) ha lamentat la pujada d'impostos que acompanya aquest Pressupost.





MÉS DE 3.000 MILIONS





Es tracta d'uns comptes de 3.033 milions d'euros, amb un increment de 386.100.000, fet que suposa un 14,6% més respecte als del 2019, i, en el marc dels ingressos, es preveu un increment de 128 milions en transferències de l'Estat; de 43 milions per l'adequació de l'IBI als nous valors cadastrals; 40 milions pel recàrrec de l'impost turístic i 80,3 més en taxes.





En el capítol de despeses corrents, es dedicarà un total de 2.386 Milions, 202,4 més que en l'anterior, i la que més fons rebrà serà l'àrea de medi ambient (415), seguida de serveis generals (404), serveis socials (356), seguretat i mobilitat (315), transport públic (185), cultura (153), i habitatge i urbanisme (147).





També destaca educació (139), promoció econòmica i ocupació (94), participació i atenció ciutadana (65), transformació digital (57), esport (26) i salut (26), i el Govern municipal ha subratllat l'increment "notable" en totes les àrees respecte a l'anterior pressupost.





En inversions, l'Ajuntament dedicarà un total de 621.800.000 --164,1 més--, i l'increment més alt serà en habitatge, amb una previsió d'inversió de 171.100.000, a més dels 169 milions a transformació urbanística i espai públic, entre les quals hi ha la construcció de túnel de Glòries entre els carrers Castillejos i Badajoz.





Així mateix, destaquen les inversions per reduir la llista d'espera en habitatge social (50), la creació d'un fons d'inversió per a la transició energètica (50), la finalització del Pla de Barris (36), i els ajuts a la rehabilitació d' habitatges de la ciutat (14), entre d'altres.