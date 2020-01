Investigadors de la Universitat de Ciències de Tòquio (Japó) han descobert que un medicament per l'alcoholisme pot ser eficaç en el tractament contra el càncer ja que ataca els macròfags, cèl·lules immunes que solen ser segrestades per cèl·lules canceroses malignes i poblen l'entorn al voltant dels tumors, convertint-se en macròfags associats a tumors (TAM).









Anteriorment es va comprovar que el teixit cancerós dels pacients per als que la immunoteràpia no tenia èxit era ric en macròfags, el que confirma el vincle entre el càncer i els TAM. Atès que són els TAM els que faciliten la propagació de les cèl·lules canceroses, la seva regulació com a estratègia terapèutica per combatre el càncer ha cridat l'atenció en els últims anys.





En aquest sentit, en el nou treball, publicat a la revista 'Nature Communications', han observat que en regular l'expressió de la proteïna FROUNT, vinculada a la regulació i el moviment dels TAM, es podia suprimir el creixement del càncer.





Posteriorment, i per reduir els efectes secundaris, van desenvolupar una estratègia independent per limitar l'efecte de FROUNT en la senyalització de quimiocines en inhibir la interacció entre els dos. Per a això, van analitzar 131.200 compostos, centrant-se en disulfiram, un medicament utilitzat per tractar l'alcoholisme, i conegut pel seu potencial com a medicament contra el càncer.





D'aquesta manera, els experts han descobert que aquest medicament s'uneix directament al lloc FROUNT, el que fa que no estigui disponible per a la interacció amb els components de la senyalització de quimiocines. "Quan es va provar en ratolins, el disulfiram va inhibir el moviment dels macròfags i va suprimir el creixement de les cèl·lules canceroses. Per tant, els nostres treballs presenten una nova estratègia de tractament del càncer que pot suprimir el creixement de les cèl·lules canceroses que són difícils de respondre mitjançant punts de control immunes quan s'usa en combinació amb disulfiram", han conclòs.