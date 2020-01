Crítics de Cs creen la plataforma 'Ciutadans Ets Tu' a favor d'augmentar la democràcia interna

Crítics de Cs han presentat aquest divendres la plataforma Ciutadans Ets Tu, amb la qual demanen modificar els Estatuts del partit en l'Assemblea General de març, perquè hi hagi més "democràcia interna" i més pes dels afiliats.









A l'acte de presentació a Barcelona han assistit el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, que lidera el corrent de crítics; alguns dels cofundadors del partit, com Xavier Pericay, Ferran Toutain i Félix Pérez Romera; diputats de Parlament de Catalunya, com Sergio Sanz, Antonio Espinosa, María Valle i Carmen de Rivera, i altres càrrecs electes, com la portaveu en les Corts de Castella i Lleó, Ana Carlota Amigo.





Han presentat el seu manifest, que defensa que Cs ha d'aprofitar l'Assemblea General per "introduir canvis i reformes per enfortir el partit davant els reptes de futur" aprofundint en la democràcia interna de la formació i amb major participació dels afiliats.





"Els afiliats volen tenir més veu i més capacitat de decisió perquè el partit som tots, perquè Cs ets tu", diu el text, que planteja diversos canvis als Estatuts de la formació, com garantir que els afiliats siguin claus en decisions internes i nomenaments dels càrrecs territorials, tot i que apunten que no volen 'baronies', en referència a una de les acusacions que la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, fa a Igea i a la resta de crítics.





També defensen una major rendició de comptes, millorar el sistema de primàries i ampliar el sistema de "pesos i contrapesos interns" a través d'un Consell General que representi més la pluralitat interna de l'organització i una Comissió de Règim Disciplinari i una Comissió de Garanties plenament independents de l'Executiva.





Durant l'acte, han intervingut Pericay, Amigo, Sanz, Valle i Espinosa, entre altres, que han atribuït la debacle electoral de Cs a les eleccions generals no només a l'estratègia del partit, sinó també a l'organització interna: "Hi ha una sèrie de relacions internes en el partit que impedeixen que hi hagi qualsevol debat "i les decisions es prenen entre cinc i sis persones, ha criticat Pericay.





Per això, advoquen per canviar les estructures de Cs i fer-les més transparents perquè hi hagi més debat intern, i, tot i que han reivindicat a Arrimadas com una bona candidata, han assenyalat la necessitat de més alternatives: "El que no pot ser és que no puguem presentar a altres candidats que hi ha al partit perquè no agradi la forma de modificar el partit", ha afegit Amigo.





REBUIG DE CATALUNYA SUMA





Espinosa ha fet referència a la proposta d'Arrimadas de negociar amb el PP per presentar-se conjuntament a les eleccions autonòmiques de Catalunya, País Basc i Galícia, una iniciativa que ha titllat d'error perquè fa a Cs "subalterns" dels populars.





I ha subratllat que el partit taronja va néixer per diferenciar-se del PP, mentre que una coalició d'aquest tipus desdibuixaria aquesta voluntat fundacional.





En declaracions als mitjans abans de l'acte, Igea també ha retret que aquesta proposta es faci poques setmanes abans de l'Assemblea General i ha reiterat que s'hauria de plantejar aquí per debatre-ho amb els militants: "El que toca, si volem plantejar això, és presentar una esmena a la ponència d'estratègia ", i ha assegurat que vol reunir-se amb Arrimadas.





Igea ha rebutjat presentar encara una eventual candidatura a les primàries per enfrontar-se a Arrimadas, ja que considera que cal respectar els temps i el reglament de l'Assemblea General: "Vull ser superrespetuós", i ha defensat que ara és el moment de debatre amb les agrupacions i saber quina estratègia necessita el partit, per després triar els líders.