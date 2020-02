Sánchez col·loca a quatre ministres en la direcció del PSOE per reforçar-se de cara al 40 Congrés Federal

El PSOE ha incorporat a quatre ministres de Govern de coalició liderat per Pedro Sánchez a la Comissió Permanent de l'Executiva Federal socialista per reforçar el partit fins que celebri el seu pròxim congrés.





Entre ells hi haurà el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes -membre de la direcció federal però no de la Permanent-, la titular d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, el responsable de Sanitat, Salvador Illa, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias.





En el marc d'aquests moviments, Núria Marín, de PSC, que dirigia fins ara la secretària de Política Social, serà substituïda per Luz Martínez-Seijo, encarregada d'Educació però sense lloc en la Permanent.





A més, el fins ara responsable de Formació, Javier Izquierdo, passarà a l'àrea de Relacions Sociolaborals, mentre que el secretari de coordinació, Sants Cerdán, s'ocuparà de les relacions i la coordinació entre el Govern central i el partit.





NOVA ETAPA AL PARTIT





La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ja va dir aquesta setmana que començava una nova etapa en el partit i que l'Executiva en ple es reuniria tots els dilluns a l'almenys en la seva versió reduïda -l'anomenada Comissió Permanent- i amb periodicitat més o menys mensual .





Aquest dilluns, dia 3, es farà una excepció perquè és la cerimònia d'obertura solemne de la legislatura amb presència dels Reis al Congrés dels Diputats.





L'objectiu d'aquests canvis en la direcció del partit és el de reforçar-fins a la celebració del pròxim Congrés Federal, el 40, que, segons els estatuts de la formació, es podria celebrar a partir de juny pròxim, és a dir, entre el tercer i el quart any de la celebració de l'últim Congrés.





No obstant això, segons la mateixa Narbona, la voluntat és convocar en 2021 perquè la prioritat en els mesos vinents és consolidar el nou Govern, donant suport i explicant des del partit les seves actuacions, a més que per a aquest any hi ha previstes eleccions a Galícia, País Basc i possiblement a Catalunya.