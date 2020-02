El 67% dels webs de comerç electrònic a la Unió Europea (UE) no compleixen amb els drets dels consumidors, segons la Comissió Europea després de realitzar un estudi que ha analitzat 500 pàgines web.





Segons aquesta anàlisi, més d'una quarta part de les pàgines analitzades no va informar els consumidors sobre com eliminar una subscripció i gairebé la meitat no oferia informació precisa sobre el termini de devolució d'un producte, que se situa en els dos casos en 14 dies.





"No és acceptable que els consumidors europeus no siguin informats adequadament sobre els seus drets relacionats sobre enviaments en línia en dos de cada tres establiments digitals", ha valorat el comissari de Justícia, Didier Reynders.





"Els drets a la UE com el de devolució en un termini de 14 dies augmenta la confiança dels consumidors de comerç en línia. No s'haurien de limitar a una lletra petita", ha assenyalat, sobre el principi que els termes de compra siguin la més clara possibles.





A més, un 20% de les webs publicitaven un preu que no incloïa les despeses d'enviament o càrrecs addicionals. Un terç de les mateixes no informava els clients de la garantia mínima de dos anys en cas d'haver comprat un producte defectuós.





Malgrat les normes europees que així ho estableixen, el 45% dels comerços online no oferien de manera accessible ajuda als consumidors sobre a on acudir en cas de tenir un problema amb l'enviament. I una cinquena part de les pàgines no respectava la regulació de bloqueig geogràfic que permet als clients comprar en webs que no realitzen lliuraments al seu país de residència.





L'anàlisi l'han dut a terme les autoritats nacionals encarregades de protegir els drets dels consumidors i els establiments comercialitzaven roba, calçat, mobles i electrònica. Ara les autoritats nacionals realitzaran una investigació en profunditat per depurar aquest tipus d'irregularitats.





La directiva europea sobre consum a la UE especifica que el client d'una compra en línia ha de rebre informació "clara, correcta i completa" sobre els detalls de lliurament, drets sobre com eliminar una subscripció i de quina garantia legal gaudeix en cas que el producte sigui defectuós.