El PP no vol a Lorena Roldán al capdavant de Catalunya Suma

L'anunci d'un avançament electoral sine die per part de president de la Generalitat, Quim Torra, ha posat en marxa a les direccions dels partits per preparar per als comicis. I una de les coses que ha reactivat ha estat la possible operació de fusió de Cs i PP en una única llista electoral.





Tot i que encara és una opció que està en bolquers, la possibilitat que va deixar entreveure dijous Inés Acostades dóna peu a les especulacions sobre un sacrifici de la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán.





Al PP tenen clar que la triada al juny pels seus companys candidata de Cs a la Generalitat després de la marxa d'Inés Acostades a Madrid no pot ser la candidata d'haver una llista única.

Encara que Cs sigui molt més fort que el PP a Catalunya, tot i els indicadors molt a la baixa, els populars no estan per la tasca de deixar-se eclipsar paper principal en la candidatura.





De moment sembla que no hi ha res decidit en el partit taronja i la possibilitat que usin a Roldán com a línia vermella per negociar amb el PP en el tàndem constitucionalista hi és. Encara que podria accedir a donar protagonisme als populars com a gest de generositat en favor d'una llista constitucionalista per plantar cara a l'independentisme.





Aquesta aliança estratègica busca frenar l'ascens de Vox i a el PSC de Miquel Iceta. I necessita tenir a el front a algú amb projecció i carisma suficients.





Si finalment hi ha un Catalunya Suma, les possibilitats de Roldán com a candidata són mínimes, encara que de moment no es remenin noms.





Acostades RECULL EL GUANT DE CASAT





La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Acostades, proposarà als òrgans del seu partit que la formació taronja tancament acords transversals amb altres forces "constitucionalistes" per concórrer junts a les eleccions autonòmiques de Catalunya, el País Basc i Galícia.





Responia així a la proposta de l'líder d'el PP, Pablo Casado, que va admetre que desitjava una via constitucionalista del PP, Ciutadans, el partit Barcelona pel Canvi de l'exprimer ministre francès Manuel Valls i la pròpia societat civil que pugui concórrer conjuntament a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya.





Al seu entendre, hauria de passar una cosa semblant al que va passar en el seu dia al País Basc, on primer la societat civil va dir "ja n'hi ha prou" i poc després van aconseguir arribar a el Govern basc.