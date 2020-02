​Josep Betalú i Sílvia Roura, guanyadors de la primera edició de la Titan Series de l'Aràbia Saudita

Josep Betalú i Sílvia Roura guanyen la primera edició de la Titan Series de l'Aràbia Saudita / @TITANSERIESKSA





El ciclista català Josep Betalú, de l'equip KH7, ha guanyat aquest dissabte la primera edició de la Titan Series de l'Aràbia Saudita, com Sílvia Roura en la carrera femenina, després de la quarta i darrera etapa que s'ha disputat sobre 69 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 370 metres.





Betalú partia com a favorit, se sentia líder i ha acabat guanyant aquesta primera edició per terres saudites, davant de gairebé 150 participants en una carrera de MTB per etapes i que pretén recrear l'experiència de l'esdeveniment insígnia: la Garmin Titan Desert, que tindrà continuarà a la Paz (Mèxic) del 13 al 15 de novembre.





Així, el ciclista de KH7 afrontava aquesta darrera etapa amb una mica més de tres minuts d'avantatge. Havia de resistir-se a Julen Zubero i així ho ha fet, sent la seva ombra i al mateix temps que completava les primeres posicions José Luis Gómez Miranda, qui s'ha adjudicat l'etapa definitiva en l'esprint d'arribada.





"No sabeu la illusió que em fa guanyar aquesta carrera. Fins i tot més que la cinquena Garmin Titan Desert del Marroc. Sóc molt competitiu i ho estava passant malament. Al final tot ha tornat al seu lloc i he pogut aconseguir la victòria. Estic molt content; em feia molta illusió guanyar aquesta carrera perquè les primeres edicions són molt difícils", ha comentat Betalú.





"El que hem viscut aquí és espectacular. Ningú no s'esperava això: un tracte així, un campament tan bonic que es mereix cinc estrelles, un hotelàs... Això és una Titan molt VIP, a un altre nivell. La gent i el país són increïbles i quedo molt sorprès. No havia estat a l'Aràbia Saudita i tocarà repetir", ha afegit el campió.





Mentrestant, Sílvia Roura ha guanyat cada etapa amb un enorme avantatge respecte a les seves competidores, i s'ha mostrat infranquejable malgrat rodar gairebé tots els dies en solitari. Fins i tot durant la darrera etapa, en què podria haver-se relaxat, ha sortit a per totes.





El segon lloc de l'etapa i de la classificació general ha estat per a l'andorrana Marta Ballús, mentre que el tercer lloc del podi l'ha ocupat Mónica Minguet. "He gaudit moltíssim. El paisatge aquí és espectacular i tot m'ha semblat fantàstic. La gent d'aquí és molt amable, tot molt ben organitzat. Tot fantàstic", ha dit Roura.





"Han estat quatre dies durs. Avui ha estat l'etapa més suau i per fi he pogut rodar amb un grup. He sortit molt bé i he pogut enganxar-me al segon grup. He rodat molt bé i he anat de menys a més", ha conclòs la flamant campiona.