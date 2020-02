El Reial Madrid guanya el Derbi i segueix líder de la Lliga

El Reial Madrid es va endur el derbi de la capital gràcies a un gol de Karim Benzema en la segona part (1-0) que serveix als merengues per consolidar la seva condició de líder, ficar pressió al FC Barcelona, i guanyar -set anys després - a l'Atlètic de Madrid al Santiago Bernabéu en un partit de Lliga.





Set anys que el Reial Madrid sense fer caure al seu veí a casa. Aquest dissabte va posar fi a l'excel·lent ratxa dels matalassers, que havien agafat cert gust de jugar a Chamartín. El gol de Benzema va resoldre un partit que va tenir de tot. Domini visitant en el primer acte i millora merenga en el segon. Els canvis van ser clau en l'esdevenir del xoc.





Malgrat viure en moments diferents, uns en la cresta de l'onada i els altres qüestionant l'estil i augmentant els dubtes, va ser l'Atlètic qui va tenir la paella pel mànec en l'acte inicial. Els de Simeone van gaudir de fins a tres ocasions clares per batre Courtois, però ni Correa, ni Vitolo, ni Morata van poder obrir el cadenat del belga.





La més clara va ser la de l'argentí, que va desaprofitar un mà a mà amb l'exterior de la bota, però també Vitolo va enviar a córner un xut franc des del cor de l'àrea. Els de Zidane, amuntegats a la zona ampla, es van apoderar de la pilota de manera intranscendent. L'aposta del tècnic francès -la mateixa que en la Supercopa- no va donar resultat.





Els de Simeone van anar a més i van fer més mal buscant l'esquena a Varane i Ramos amb la velocitat de Morata. En un d'aquestes pilotes llargues van demanar penal de Casemiro a l'exdavanter del Reial Madrid. El contacte va ser insuficient per a l'àrbitre, que va decidir no xiular res. Ni tan sols va acudir al VAR per sortir de dubtes.





Era evident que Zidane necessitava tocar un parell de tecles per donar-li la volta al partit, sobretot per frenar la sorprenent comoditat que té l'Atleti per jugar sense protagonisme. I ho va fer. El tècnic de Reial Madrid va deixar a Valverde, un dels millors, i també a Casemiro, però va a Kroos i Isco per donar intentar percudir per banda.





GIR DESPRÉS DEL DESCANS





Tot va girar al descans. Zidane va desarmar el centre de camp per donar pas a Vinicius. El brasiler -sense encert com sempre de cara a gol- va ser l'únic que es va atrevir a encarar i el seu regat va donar molt mordent als blancs. De fet, la jugada del gol va néixer en els seus peus abans que Mendy lliurés un caramel a Benzema.





La connexió francesa va treure rèdit per al tretze vegades campió d'Europa. Mendy es va afartar de qüestionar a Vrsaljko i el seu centre va ser rematat per Benzema, que va aparèixer a l'àrea com una exhalació. El gol va ser de davanter centre, una rematada que va recordar a Hugo Sánchez o Van Nistelrooy. Una guspira al primer toc que va apagar l'efervescència blanca i vermella.





En l'Atleti, el pla es va esvair amb l'adéu de Morata, que va haver de ser substituït per lesió. El del planter del Madrid va deixar orfe als seus en els metres finals i el full de ruta reclamar el protagonisme d'un Lemar que segueix lluny del seu millor nivell; i d'un Carrasco que va redebutar després de la seva tornada a la capital any i mig després.





Res. Aigua. No hi va haver opcions per a un Atlètic que es va quedar sense arguments abans la solidesa del Reial Madrid. En total, 21 partits sense conèixer la derrota, liderat formigonat i victòria moral davant el veí que s'havia acostumat a sortir somrient de Bernabéu. El derbi de la capital torna a ser de color blanc.