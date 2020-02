Alguns diputats taronges comparen la situació de Ciutadans a Catalunya amb el "enfonsament del Titanic"

La intenció d'Inés Arrimadas d'explorar una aliança electoral amb el PP a Catalunya, Galícia i el País Basc ha provocat un profund malestar a quadres i dirigents de el partit taronja que veuen aquest moviment el primer pas per diluir entre les files de PP.

















La reacció més destacada s'està produint a Catalunya on diputats i càrrecs municipals han expressat públicament la seva contrarietat davant d'un projecte que "va a desdibuixar-nos" i que representa una "decisió unilateral" que, no pot prendre una direcció en funcions.





Darrere de la revolta de quadres i militants a Catalunya està, d'una banda, el cansament amb la manera en què s'ha dirigit el partit després de la victòria d'Inés Arrimades en les eleccions del 21-D. La manca de diàleg, de democràcia interna i una mínima autocrítica després dels mals resultats de les municipals i les generals, a més de les "formes autoritàries", són els retrets més comuns que una part de quadres taronges porta fent a Carlos Carrizosa i al seu equip d'organització.





En el grup de Ciutadans al Parlament, que es va assabentar per la premsa de l'anunci de Acostades, comparen la situació amb el "enfonsament de l'Titanic". L'aposta ara per formar una col·lació amb el PP a Catalunya s'ha interpretat en sectors de el partit taronja com un intent de Carrizosa d'apartar Lorena Roldán de la candidatura i col·locar a a l'afí diputat Nacho Martín Blanco.





La relació entre Carrizosa i Roldán, des que aquesta fos l'escollida per Albert Rivera per substituir Acostades al Parlament, ha estat molt tensa i ha dificultat la presa de decisions polítiques i estratègiques. Aquest sentiment de defensar "la marca" de Ciutadans està molt estès a Catalunya. Creuen que l'aliança amb el PP pot ser bona al País Basc i Galícia, però no a Catalunya perquè es va aconseguir que el cinturó roig de Barcelona es transformarà en taronja el 21-D i ara podem fer amb l'aliança a l'PP que torni a tenyir-se de vermell.