El jutge interroga l'empresari que va pagar el viatge a Síndic de Greuges per anar a la Champions

L'empresari que va pagar el viatge a la final de la Champions a Berlín de 2015 de què es va beneficiar el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, declara demà com investigat davant del jutge de l'Audiència Nacional José De la Mata per un presumpte delicte de suborn. Aquesta compareixença serà el pas previ a decidir si es dirigeix la investigació també contra el Defensor el Poble català.









Es tracta del empresari Jordi Soler, les mercantils Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service van afrontar els 39.900 euros que va costar el lloguer de l'avió i la furgoneta per als desplaçaments a Berlín que incloïa aquella expedició a la qual Ribó va sol·licitar assistir en companyia de seva filla per intermediació del 'convergent' Ramon Camp.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5, José De la Mata, va citar inicialment a Soler ia dos testimonis, la seva secretària, Eva Brea, i el mateix Camp, divendres passat, 31 de gener, però a causa que les declaracions no es van poder celebrar, es van posposar a aquest dilluns, a partir de les 10.00 hores.





Pel que fa a Ribó, el magistrat va acordar donar-li trasllat de les actuacions i, en particular, dels informes de la Guàrdia Civil que apunten que es va beneficiar d'aquell viatge sense tenir cap relació d'amistat amb Soler que ho justifiqués, perquè pugui designar advocat i participar en el procediment abans de decidir si envia la causa a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant el que està aforat.





Per això, s'acorda practicar primer la declaració de Soler i els testimonis, ja que "hi ha l'obligació de permetre que la l'aforat d'exercitar tots els drets que li confereix la llei per a la seva defensa: donar-li la facultat d'assumir la condició de part, prendre coneixement de totes les actuacions, declarar voluntàriament com a persona investigada davant l'instructor, aportar documents, proposar proves i participar en les diligències probatòries".





Recorda a més, que la jurisprudència de Tribunal Suprem imposa un major nivell de profunditat en la instrucció judicial que ha de tenir l'exposició raonada, de manera que s'imputi a la persona aforada "de manera inequívoca i directe" la comissió de determinats fets concrets objectivament constatables.





Amb tot, De la Mata entén que "no consta l'existència de cap algun diferent per haver realitzat Soler aquesta invitació que la simple consideració per la seva part a la funció o càrrec que Ribó exercia" com tampoc consta "l'existència de relacions de familiaritat o d'especial amistat íntima" entre els dos i a més, el propi empresari considerava que el viatge era "comercial", com va dir per missatge a un tercer.





UNA EMPRESA DEL 3%



Aquest assumpte s'investiga en el marc de la causa coneguda com el '3%' sobre el presumpte pagament de comissions a canvi d'obra pública adjudicada per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).





Soler està ja imputat sota la sospita de camuflar aquests pagaments mitjançant factures falses i va ser en l'anàlisi del seu mòbil on la Guàrdia Civil va trobar evidències que Ribó 'es va apuntar' a aquell viatge gratis amb la seva filla a través de Ramon Camp.





Va ser ell qui després de rebre un mail de la secretària de l'empresari amb indicacions per quedar a l'Aeroport de Barcelona, va escriure a Soler "introduint" a aquests dos nous convidats, segons detallava l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció al respecte.





"El Rafael (Ribó) té una entrada provinent del Barcelo (na) i em pregunta si hi ha plaça per a la seva filla", deia el missatge de Camp. "Oki. Ara ja som 14 i 14", va contestar l'empresari, per a continuació, demanar-li les dades dels viatgers.





El viatge, que efectivament es va produir i en què van participar Ribó i la seva filla a la llum de la llista de passatgers facilitada a la Guàrdia Civil per la companyia aèria, incloïa el lloguer d'un avió i d'una furgoneta per als desplaçaments a Berlín i va tenir un cost total de 39.300 euros facturats a empreses de Soler.