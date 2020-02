Unides Podem, ERC i PNB tindran presidències de comissió al Cogrés gràcies al PSOE

El PSOE té decidit reservar presidències de comissió al Congrés als seus socis de Unides Podem, Esquerra Republicana (ERC) i el PNB, seguint el mateix esquema de repartiment que la passada legislatura, i deixarà un contingent en les taules de comissió perquè es el reparteixin el PP, Ciutadans i Vox. Això sempre que els socialistes no vetin, com fa sis mesos, que els de Santiago Abascal ocupin una butaca presidencial.

















El Congrés aprovarà aquest dimarts la corresponent reforma de el Reglament de la cambra baixa per acomodar les comissions als ministeris que integren el Govern de coalició, que inclou la posada en marxa de 21 comissions legislatives, les mateixes que hi havia abans de les eleccions de el novembre passat , malgrat haver augmentat la mida de el nou Executiu (de 17 a 23 ministeris).





El acoblament entre comissions i ministeris no només ha comportat un canvi en la denominació d'algunes comissions (la de Foment per exemple passarà a dir ara de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana), sinó també que algunes d'elles controlaran a més d'un ministeri .





Tal és el cas de Sanitat i Consum, que en el Govern s'ha dividit en dues carteres --Salvador Illa (PSOE) en Sanitat i Alberto Garzón (IU) en consum--; Ciència i Universitats --Pedro Duque i Manuel Castells, respectivament--; i Ocupació i Seguretat Social --Yolanda Díaz i José Luis Escrivá--.





A més d'aquestes comissions legislatives, l'acord a què van arribar socialistes, populars i la formació estatge va incloure la creació de cinc comissions permanents no legislatives (Pacte de Toledo, seguretat viària, Infància, Anticorrupció i Violència de Gènere), i la de les comissions pròpies de Congrés (Reglament, Estatut el Diputats i Peticions).





DIVENDRES ES CONSTITUIRAN MÉS DE 20 COMISSIONS



En total, més de vint comissions parlamentàries, totes les legislatives, es constituiran divendres que ve, 7 de febrer, i per llavors els grups han d'haver tancat ja el repartiment de les presidències i de la resta de components de les meses (dos vicepresidents i dos secretaris).





Al 'lot' de presidències a negociar també entraran les set comissions mixtes (Congrés-Senat) que es constituiran el proper 13 de febrer i que són les mateixes que van funcionar en la passada legislatura: control de RTVE, Estudi del Problema de les Drogues , Tribunal de Comptes, Defensor el Poble, Unió Europea, Seguretat Nacional, i seguiment dels objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).





Segons han confirmat a Europa Press fonts parlamentàries, la idea d'PSOE passa per tornar a cedir presidències de comissió a la seva socis de Govern, Unides Podem, que en la passada legislatura va tenir quatre presidències (Pressupostos, Treball, Ciència i Transició Ecològica). Queda per determinar si les comissions parlamentàries on hauran de comparèixer dirigents de Unides Podem, com les d'Afers Socials o la d'Igualtat, quedaran en mans de PSOE o de la formació estatge.





A més, el PSOE també vol que ERC i el PNB, que van facilitar la investidura de Pere Sánchez, mantinguin les presidències que van obtenir en la passada legislatura, una cada un. Els independentistes catalans aspiren a poder presidir de nou la Comissió d'Indústria, que va caure en mans de Joan Capdevilla, i els nacionalistes bascos no tenen tancat quin serà. Fa sis mesos el seu diputat Joseba Aguirretxea va presidir la Comissió d'Agricultura.





Es preveu que el PSOE, que en la passada legislatura va arribar a presidir fins a 14 comissions, situï en les presidències d'aquests òrgans a aquells ministres i alts càrrecs que hagin sortit al gener de l'Executiu, com Magdalena Valerio, Luisa Carcedo o Ana Botella, així com a destacats membres de l'Executiva de el partit, com l'exlehendakari Patxi López, Sants Cerdan o Pilar Cancel·la.





En la legislatura curta de 2019, López va arribar a ser elegit president de la Comissió Constitucional, considerada una de les més importants; Cancel·la, de la d'Igualtat; i Cerdán, de la Mixta (Congrés-Senat) de Relacions amb el Tribunal de Comptes. El diputat més longeu i encarregat de presidir la sessió constitutiva de Congrés de les dues últimes legislatures, Agustín Zamarrón, va ser premiat en el seu dia amb la Comissió de Peticions.





¿VETARÀ el PSOE A VOX UNA ALTRA VEGADA?



Les comissions que no ocupin ni el PSOE ni els seus socis es la repartirà principalment el PP, a qui els socialistes deixaran la decisió de cedir o no posats a Ciutadans i Vox. És la mateixa tàctica seguida fa unes setmanes per al repartiment dels escons de l'hemicicle Això sí, als d'Abascal se'ls podria complicar la seva presència a les presidències o posats en les taules si l'esquerra insisteix amb el veto que va imposar la passada legislatura.





Fa sis mesos, el PP es va fer amb les presidències de quatre comissions (Hisenda, Interior, Sanitat i Seguretat Nacional) i Ciutadans amb altres quatre, encara que es dóna per fet que en aquesta legislatura els 'taronges' reduiran notablement el seu nombre a l'haver perdut pes parlamentari.





I Vox, que quan tenia 24 diputats no va aconseguir cap presidència en la passada legislatura, va poder seure a l'almenys en les Taules de comissió ocupant tres vicepresidències (Pressupostos, Treball i Transició Ecològica) i una secretaria a la Comissió de Sanitat. Ara amb 52 diputats i sent el tercer grup de la Cambra, aspira a presidir alguna i, si no es la cedeixen, no descarta presentar candidats unilateralment.





SENSE GRANS CANVIS AL SENAT



Pel que fa al Senat, entre dimarts i dimecres es constituiran les 32 comissions que funcionaran en aquesta legislatura. Atès el repartiment de forces, els cinc llocs de les taules que les dirigeixen els corresponen a PSOE (tres) ia PP (dos), que junts sumen 210 dels 265 senadors.





Els socialistes tenen en principi intenció de retenir totes les presidències excepte la de la Comissió de Pressupostos, que tradicionalment ostenta l'oposició, en aquest cas, el PP. No obstant això res està tancat, asseguren fonts parlamentàries del PSOE a Europa Press, que recorden que les decisions que es prenguin al Congrés també influeixen en el Senat.





El Grup Socialista del Senat decidirà dilluns a la tarda a qui proposa per a cada taula i portaveu i és aquí on es confirmarà si cedeix algun lloc o no als seus socis parlamentaris, com l'Esquerra Confederal (Unides Podem) i ERC. També és soci el PNB, però aquest partit té ja gràcies a l'PSOE un lloc a la Mesa de Senat i no aspira a un altre càrrec, han confirmat a Europa Press fonts nacionalistes.





Les majories en aquesta legislatura no estan assegurades perquè el PSOE ha perdut la majoria absoluta. Aquesta barrera està situada als 133 senadors i el Grup Socialista suma 113, és a dir, li falten 20 vots que pot arribar amb els seus socis, però haurà de negociar cada assumpte.





A la cambra alta, les comissions tindran 29 membres aquesta legislatura, de manera que majoria se situarà en 15 vots. El repartiment acordat és de 12 senadors per al PSOE, 10 pel PP, dos d'ERC-Bildu i un, respectivament, dels cinc grups: PNB, Ciutadans, Esquerra Confederal, Grup Nacionalista i Grup Mixt.