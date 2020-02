La vicepresidenta Calviño critica el pacte d'estabilitat europeu

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha mantingut que el pacte d'estabilitat europeu sobre dèficit i deute públic "no es correspon amb la realitat econòmica d'Espanya", tot i que sí serveix per a altres països més estables, en les seves paraules.





En una entrevista aquest diumenge a La Vanguardia recollida per Europa Press, ha afirmat que el Govern aspira a "reduir el dèficit públic i el deute el més ràpidament possible sense posar en risc el creixement econòmic i la creació d'ocupació", a el temps que preparen els Pressupostos Generals de l'Estat i projectes per a introduir nous tributs, com l'impost digital o sobre transaccions financeres.





"No es tracta d'una negociació, sinó d'un diàleg constant", ha dit, en relació amb els contactes que l'executiu manté amb les autoritats europees sobre com complir amb les normes de l'pacte d'estabilitat i creixement de la Unió Europea.





Preguntada per si 2019 ha estat un any perdut per al dèficit, Calviño ha lamentat que no es pogués reduir més, malgrat que es van marcar un objectiu, el 2%, que ha qualificat d'ambiciós: "El que està clar és que des del estat s'ha fet una gestió pressupostària tremendament responsable ".





GOVERN DE COALICIÓ



Calviño ha defensat que tant el PSOE i UP coincideixen en la línia d'actuació econòmica, tot i que "és pràcticament impossible que en el conjunt d'un govern les paraules siguin idèntiques" perquè cada persona s'expressa d'una forma diferent.





"Des del punt de vista del mercat laboral hi ha algunes mesures que són urgents, que compten amb ampli suport social i que han de ser abordades com més aviat millor", com els acomiadaments per baixes mèdiques, segons la seva opinió.





Assegurar la sostenibilitat de el sistema de la Seguretat Social i presentar els PGE com més aviat millor són altres dels compromisos de Govern, ha dit Calviño, que ha confiat que els partits polítics "sàpiguen veure la prioritat que tenen aquests pressupostos per a tots els espanyols, incloent els catalans ".





PENSIONS I SMI



Sobre el Salari Mínim Interprofessional (SMI), ha defensat "mirar a el futur amb l'objectiu que tots els ciutadans millorin les seves condicions de vida i tinguin els mateixos drets garantint el mercat interior", preguntada què li semblaria aplicar un SMI més baix a Extremadura per les característiques del seu sector agrari.





"El que veiem en l'Enquesta de Població Activa (EPA) i, en general, de totes les dades del mercat laboral, és que el sector primari està registrant una evolució negativa des de fa temps", i ha apostat per abordar reformes estructurals en aquest sector.





Ha reiterat la voluntat de Govern de mantenir les pensions actualitzades segons l'Índex de Preus de Consum (IPC): "El nostre compromís amb el manteniment del poder adquisitiu està clar".





A més, ha defensat la pujada impostos per valor de 5.700 milions --el que ja va ser aprovat per la UE l'any passat, ha recordat-- ja que després de la borrasca 'Glòria' "ja ningú dubta de la importància d'adoptar mesures de adaptació i mitigació del canvi climàtic "perquè Espanya compleixi amb els objectius internacionals i creixi de manera sostenible.