Uns científics italians aconsegueixen aïllar la seqüència del coronavirus

Uns científics de l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses Lazzaro Spallanzani, a Roma, han aconseguit aïllar la seqüència del nou coronavirus, segons ha informat aquest diumenge el ministre de Sanitat italià, Roberto Speranza.

























"Haver aïllat el virus significa moltes oportunitats per estudiar, comprendre i verificar millor què es pot fer per aturar la propagació", va emfatitzar Speranza després d'anunciar aquest assoliment per televisió.





Des del seu compte de Twitter, el ministre va ressaltar que és "un pas per a tota la comunitat científica que permetrà accelerar la investigació sobre aquesta malaltia".





També el primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha qualificat aquesta notícia de "molt important per al desenvolupament de tractaments" i va afirmar que se sent "orgullós" del Servei Nacional de Salut, "un dels millors del món".





Fa deu dies s'havia aïllat a la Xina però, segons expliquen els investigadors italians, els xinesos no l'havien distribuït.





"Ara, les dades estaran disponibles per a la comunitat internacional", ha explicat el director científic de l'Institut Spallanzani, Giuseppe Ippolito, en declaracions que ha recollit 'La Repubblica'.





"Hi ha espais oberts per a noves proves de diagnòstic i vacunes. Itàlia es converteix així en el soci de referència per a aquesta investigació", ha assegurat.