El Llevant cau davant el Barça

Victòria molt treballada del Barça davant el Llevant (2-1) per retrobar-se amb el triomf a la Lliga. Un doblet d'Ansu Fati a la primera meitat -convertint-se en el jugador més jove de la història de la Lliga a aconseguir-ho- després de dues assistències de Leo Messi, ha acabat donant el triomf als de Setién, que no han vist perillar el marcador a tot i el gol de Rochina en el temps afegit.









La trobada ha començat amb un clar domini blaugrana, fent-se amb la possessió des de l'inici i amb les primeres ocasions que no han trigat a arribar. Una gran acció d'Ansu des de l'esquerra, ha cedit per a Messi i la rematada de l'argentí ha marxat fregant el pal (min. 13). Tres minuts després, acció individual del capità que acaba amb un xut a les mans d'Aitor (min. 16) i uns segons després, mà a mà de Griezmann després d'una gran passada d'Alba i la rematada ha marxat a la dreta de la porteria (min. 17).





La insistència blaugrana, però, ha acabat obtenint el seu premi. Gran passada de Leo Messi en profunditat per Ansu Fati, que es va a la perfecció del defensa i defineix per sota de les cames del porter Aitor Fernández (1-0, min. 29). I sense temps gairebé d'assimilar el gol, ha arribat el segon amb exactament els mateixos protagonistes: bona acció individual de Messi, que s'obre a l'esquerra per l'arribada d'Ansu i el jove extrem, amb un xut potent, marca de nou per sota de les cames del porter visitant (2-0, min. 31).





El vendaval ofensiu blaugrana no s'ha aturat, i Semedo, amb una gran acció individual, ha estavellat la pilota al travesser (min. 35). De nou una brutal incursió des de la dreta del portuguès ha finalitzat amb una bona centrada per Griezmann (min. 45), però la rematada del francès s'ha marxat fora en la qual ha estat l'última acció del primer temps.





La segona part ha començat amb la mateixa dinàmica d'ocasions de la primera part: jugada embolicada dins de l'àrea que acaba amb un xut de Sergio que marxa alt (min. 50). Tot i això, el Llevant ha replicat amb una doble ocasió per Morales i Rochina (min. 53), però la rematada de l'ex blaugrana va marxar fora. El Llevant ho ha seguit intentant i Hernani ha obligat a Ter Stegen a fer una espectacular parada (min. 66) per salvar el gol visitant.





Les ocasions culers, però, han seguit caient, la més clara amb un mà a mà de Messi rebutjat per Aitor (min. 74). Tot i la insistència barcelonista, ha estat el Llevant qui finalment ha vist porteria: rematada de fora de l'àrea de Rochina que servia per retallar distàncies en el marcador (2-1, minut 92). Tot i això, els culers no han permès als de Paco López tenir opcions d'empatar el partit i han acabat sumant una victòria per mantenir-se a tres punts del Reial Madrid.