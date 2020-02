Shakira i Jennifer Lopez, protagonistes del descans de la Super Bowl

El show va començar amb el conegudíssim tema 'She Wolf' de Shakira que va fer embogir per complet al públic. Després d'entonar el seu famosíssim 'Whenever, wherever', Shakira li va passar el testimoni a Jennifer López.



La cantant va aparèixer a l'escenari com una autèntica estrella: penjada d'un pal lluint una espectacular capa de color rosa i Jennifer va estar acompanyada d'un dels grans cantants de moment: J Balvin.



JLo va protagonitzar un dels moments més màgics de la nit en cantar amb la seva filla a l'escenari. Per si no n'hi hagués prou, finalment les dues cantants van posar veu a 'Let's Get Loud 'per donar per finalitzat així el show del descans d'aquesta Super Bowl.