Tres ferits a Londres per un apunyalament classificat com "atac terrorista"

Almenys tres persones han resultat ferides, amb pronòstic reservat, per un apunyalament perpetrat aquest diumenge en un municipi de Londres, en un incident que la Policia Metropolitana de la capital britànica ha descrit com un "atac terrorista". La vida d'un dels ferits corre perill.





L'incident ha ocorregut en el districte de Streatham i els agents de Policia han matat a trets un individu, segons ha informat la Policia Metropolitana de Londres en el seu compte de Twitter, sense donar de moment més detalls.





"Se sap que tres persones han resultat ferides en l'atac de Streatham d'aquesta tarda. Una persona està hospitalitzada en condició de perill per a la seva vida. Estem en procés d'informar a la seva família", ha explicat Scotland Yard.









"Una segona víctima ha estat atesa per ferides lleus in situ i posteriorment va ser hospitalitzada. Una tercera víctima ha estat traslladada a un hospital. La seva vida no corre perill", ha afegit.





Quant als detalls de l'incident, "s'estan avaluant les circumstàncies (del succés); l'incident ha estat declarat com (acte) terrorista", han comunicat les forces de seguretat. "L'escena del crim es troba completament controlada", ha indicat la Policia.





Tant el primer ministre britànic, Boris Johnson, com l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, han estat informats de l'atac. "Els terroristes pretenen dividir-nos i destruir la nostra forma de vida. Aquí, a Londres, mai els deixarem triomfar", ha assegurat Khan en un comunicat.