El Rei obre la XIV Legislatura, amb Podem al Govern i l'absència d'independentistes

El Rei presidirà aquest dilluns al Congrés la Sessió Solemne d'Obertura de la XIV Legislatura al Congrés, un acte parlamentari en el qual per primera vegada Podem es 'estrenarà' al banc blau del Govern espanyol i al qual no acudiran de nou els partits independentistes. Està per veure si, ara a l'Executiu, els de Pablo Iglesias continuen amb la seva dinàmica de no aplaudir els discursos del Cap de l'Estat, que fins i tot en alguna ocasió han criticat.





El Rei, acompanyat per la Reina Letizia, acudirà al Palau de la Carrera de San Jerónimo per presidir aquest acte formal que reuneix en el Ple de Congrés a diputats, senadors i a les altes institucions de l'Estat i on farà un discurs amb el qual es procedeix a l'obertura de la legislatura.





En aquesta ocasió serà la primera vegada que Felip VI presideix una cerimònia d'aquest tipus amb un Govern de coalició al banc blau, amb ministres del PSOE i de Unides Podem, i davant un Parlament amb més grups de tall secessionista que en legislatures precedents. Això sí, no hi haurà prou feines representació independentista ja que ERC, Junts, Bildu, el BNG i la CUP ja han confirmat que no pensen participar en aquesta Obertura Solemne.





No és la primera vegada que aquests partits 'planten' al Monarca. ERC, Bildu i la CUP ja van declinar reunir-se en totes les rondes de consultes que Felip VI que ha realitzat en els últims anys per a la designació d'un candidat a la Presidència del Govern espanyol. Per la seva banda, Junts, que sí que ha vingut acudint a les diferents audiències a la Zarzuela, ha decidit aquest cop no assistir a aquesta sessió, encara que en la de 2016 sí va estar present el llavors PDeCAT.









HONORS MILITARS





Els Reis arribaran a les dotze de la migdia escortats per l'Esquadró d'Honor de la Guàrdia Reial a la Carrera de San Jerónimo, on estarà format el Batalló d'Honors, quatre companyies dels Exèrcits de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire i Guàrdia Civil amb bandera, esquadra de gastadors.





En el cap de la formació, que se situarà a la cruïlla de la Carrera de San Jerónimo i amb Cedaceros, Felip i Letizia seran rebuts pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD ), general de l'Exèrcit de l'Aire Miguel Ángel Villaroya.





El Cap de l'Estat rebrà honors militars i passarà revista al Batalló d'Honors acompanyat pel JEMAD, l'Almirall Cap de la Cambra Militar de la Casa de Sa Majestat el Rei i el Tinent Coronel en Cap del Batalló.





A continuació, la comitiva es dirigirà a peu a l'escalinata del Palau de Congrés, on serà rebuda per les presidentes de Congrés, Meritxell Batet, i del Senat, Pilar Llop, i pels membres de les meses de les dues cambres, i on tots posaran per a una fotografia institucional.





DE LES POQUES VEGADES QUE S'OBRE LA PORTA DELS LLEONS





Per a l'ocasió s'obrirà la Porta dels Lleons --que només s'utilitza en els actes als quals acudeix el cap de l'Estat i en les Jornades de Portes Obertes--, des d'on el seguici entrarà al Vestíbul d'Isabel II per dirigir-se posteriorment a l'hemicicle a través del Saló de Passos Perduts.





Una vegada que el president del Govern espanyol i les Taules de Congrés i Senat hagin ocupat les seves posicions en hemicicle, els membres de la taula presidencial entraran al Saló de Sessions per l'escala principal, que es col·loca expressament per a aquestes ocasions.





Amb els Reis ja dins, s'interpretarà l'Himne Nacional, i la presidenta de Congrés obrirà la Sessió Solemne pronunciant un discurs, després del qual donarà la paraula a Felip VI, qui es dirigirà a les Corts Generals per donar per iniciada la XIV Legislatura.





Conclòs l'acte a l'hemicicle, Felip i Letizia es dirigiran de nou a la Sala de Conferències per a realitzar una fotografia institucional i se situaran al costat del president del Govern central i els presidents de les dues Cambres per saludar les autoritats i convidats en ordre protocol·lari.





Posteriorment, els Reis, les autoritats i els parlamentaris es dirigiran a la coneguda com Porta dels Lleons per presenciar la desfilada militar que protagonitzarà l'Agrupació de les Forces Armades i Guàrdia Civil.





SEGON DISCURS DE FELIP VI A OBERTURA SOLEMNE





La passada legislatura, que només va durar de maig a octubre de 2019, no hi va haver oportunitat de celebrar aquest acte ja que no va tirar endavant la investidura del candidat designat pel Rei i l'Executiu seguia en funcions.





L'última vegada que el Cap de l'Estat va obrir la legislatura va ser el 17 de novembre de 2016, amb el PP i Mariano Rajoy al Govern central. Era la primera vegada que Felip VI i la seva família tornaven a Congrés després de la seva proclamació al juny de 2014.





En aquella ocasió, tant el PNB com el llavors PDeCAT (avui Junts) van acudir a la sessió plenària, mentre que ERC i Bildu van optar per 'plantar' a Rei. Això sí, tant els nacionalistes catalans i bascos com els parlamentaris de Podem i d'IU van evitar aplaudir el Monarca després del seu discurs, que fins i tot va ser criticat després per Pablo Iglesias i per Alberto Garzón.