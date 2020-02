Gala d'estrelles del Ballet de l'Òpera de Viena a Terrassa

Una 'gala d'estrelles' sol ser un espectacle de petit format en què, evitant el cost que exigeix el muntatge d'una obra completa, permet però comprovar i gaudir de la categoria artística d'una formació. Això és el que va presentar al Centre Cultural de Terrassa, dins del seu 37ª temporada BBVA de dansa, el Ballet de l'Òpera de Viena dirigit per Manuel Legris. Es dóna la casualitat que Legris va estar en aquest mateix escenari el 2008, llavors com a ballarí solista de l'Òpera de París, interpretant 'Le chant du compagnon errant' i ara torna com a responsable d'aquesta formació coreogràfica de la capital austríaca.





Legris va seleccionar 11 peces escollides entre el repertori de la seva companyia, amb una sàvia proporció entre les procedents de l'escola clàssica a altres rabiosament contemporànies. Moltes d'aquestes peces passos a dos o actuacions solistes, però també amb algunes altres de caràcter més coral.





Aquest tipus de peces unipersonals o en parella resulten, en realitat, d'execució més arriscada perquè, a diferència de quan estan inserides en una obra global, en la qual tot queda incardinat dins d'un col·lectiu humà més ampli, en aquest cas els ballarins actuen sense cap suport, sols davant el públic i fins i tot, com va ser el cas, sense additament escènic pel que la seva feina no té més defensa que la possible brillantor de la seva execució.













Cal dir que els dotze ballarins seleccionats per Legris van brillar a gran altura. Totes les peces van ser ovacionades sense cap reserva per l'entusiasta públic terrassenc. I molt especialment el sol de Davide Dada 'The laberynt of solitude', el trio de Masayu Kimoto, Scott Mc Kenzie i Geraud Wielick i els dos números de culminació de cada un dels actes, a càrrec, en els dos casos, com a protagonistes , de la gràcil ballarina sueca Nikisha Fogo i de l'atlètic i espectacular ucraïnès Denys Cherevychko, que van interpretar en el primer cas un pas a dos d''El corsari' i en el segon, una síntesi del tercer acte de 'Sylvia'.





