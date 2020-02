Víctor Tomàs anuncia la seva retirada a final de temporada per un problema cardíac

El capità del Barça d'handbol Víctor Tomàs ha anunciat aquest dilluns que es retirarà a final de temporada a causa d'un "problema cardíac" que li impediria, en cas de seguir jugant, poder dur a terme una vida normal.





"Se m'ha detectat un problema cardíac que s'agreuja any rere any per la pràctica esportiva professional. En cas de demanar al meu cor el nivell d'exigència en entrenaments i partits, pot ser un problema per a la meva salut", va explicar en roda de premsa .





Això podria afectar a la seva vida, al no poder dur-la a terme de forma normal. "No podria ni jugar amb els meus fills. Per aquest motiu, únicament per aquest motiu, em veig obligat a anunciar que em retiraré a final de temporada", ha argumentat.