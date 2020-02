ERC, JxCat, Bildu, CUP i BNG exigeixen trencar amb la Monarquia

Els independentistes d'Esquerra Republicana (ERC), JxCat, EH Bildu, la CUP i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) han exigit aquest dilluns trencar amb la Monarquia espanyola i han avisat que "només així es podrà donar curs a solucions basades en el respecte a la voluntat popular, la llibertat i la democràcia".









Així ho han plasmat aquests partits en un manifest que han llegit català, gallec i euskera la sala de premsa de Congrés una hora abans que doni inici l'Obertura Solemne de la XIV Legislatura, un acte a què han decidit no assistir perquè estarà presidit per un Rei que, segons diuen, "no els representa".





"La Monarquia Espanyola i el seu màxim exponent, el Rei d'Espanya, no ens representa", comença el manifest que ha començat llegint, en castellà, el portaveu parlamentari d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i que han continuat els seus homòlegs de JxCat , Laura Borràs; Bildu, Oskar Matute; CUP, Mireia Vehí; i BNG, Néstor Rego.





El document assenyala que la societat catalana, basca i gallega "rebutgen majoritàriament" la figura d'una institució "anacrònica, hereva del franquisme", que se sustenta en l'objectiu de "mantenir i imposar" la unitat d'Espanya i les seves lleis, "negant així els drets civils, polítics i nacionals" que assisteixen, assenyalen, als seus ciutadanies i els seus pobles.





Els diputats signants apunten que en el camí democràtic cap a la llibertat a la qual aspiren "el Rei no és un interlocutor vàlid" perquè "ni té la legitimitat dels nostres pobles, ni li reconeixem cap funció política".





"Encara menys -afegeixen- quan el seu paper envers les nostres nacions no ha estat un altre que el d'intentar imposar projectes i valors antidemocràtics, com va quedar demostrat en el discurs autoritari pronunciat el 3 d'octubre".





ERC, JxCat, Bildu, la CUP i BNG assenyalen que la Monarquia és un estament que "no respon als valors republicans de llibertat, igualtat i democràcia", de manera que una democràcia real, en la seva opinió, només serà possible "des de la ruptura amb l'herència, les bases i valors que representa el Rei i la seva figura ".





"Per això, considerem que el Rei i la Monarquia han de deixar d'exercir la seva tutela sobre la ciutadania i sobre els governs i parlaments que de la voluntat popular emanen -conclouen-. Només així es podrà donar curs a solucions basades en el respecte a la voluntat popular, la llibertat i la democràcia".