El Telèfon contra el Suïcidi rep més de 1.100 trucades el 2019

El Telèfon contra el Suïcidi (911.385.385) va rebre durant l'any 2019 un total de 1.139 trucades, enfront de les 918 del 2018, fet que suposa un 24,7 per cent més, segons xifres aportades per l'Associació per a la integració social de persones amb discapacitat La Barandilla.









El 2019, març va ser el mes més destacat en nombre de trucades, amb 137; seguit d'octubre (136), juny (135), febrer (123) i setembre (119). L'agost és el mes menys prolífic (34), i el segueix maig amb 41. El 59 per cent de les trucades en 2019 van ser realitzades per homes, en comparació amb el 53 per cent de 2018.





Per comunitats autònomes el 2018 i 2019, Madrid lidera amb molta diferència (570), seguida molt per darrere per Andalusia (307). Aragó (176), Comunitat Valenciana (137) i Catalunya (124) es troben a continuació. Tanquen la llista La Rioja (5), Navarra (6) i Extremadura (14).





El 46 per cent de les persones que van contactar amb el Telèfon contra el Suïcidi presentaven algun diagnòstic confirmat de trastorn mental. El 41 per cent eren de caràcter depressiu, el 17 per cent trastorn obsessiu compulsiu (TOC), l'11 per cent trastorn límit de la personalitat (TLP), el 9 per cent dol, el 8 per cent trastorns psicòtics i el 5 per cent conductes bipolars.





Segons les xifres de l'INE, publicades al desembre, el 2018 es van registrar 140 suïcidis menys que l'any anterior, amb 3.539. "Aquests suïcidis ens deixen però una gran tristesa en comprovar com, malgrat aquestes xifres esperançadores, en 7 comunitats autònomes d'Espanya han pujat els suïcidis, destacant Múrcia amb un 29 per cent més de suïcidis o Aragó amb un 20 per cent", expliquen des Telèfon contra el Suïcidi.





Referent a això, recorden que les 7 comunitats autònomes on han augmentat els suïcidis no tenen un pla de prevenció de la conducta suïcida. Aquestes xifres contrasten amb les Balears, que l'any 2017 va crear el seu Pla, on les xifres han baixat en un 31 per cent, o Navarra on han baixat en un 19 per cent.





"Quantes morts seguiran sent necessàries perquè l'Estat i la resta de comunitats es preocupin per ajudar les persones a salvar-se la vida?", es pregunten retòricament des de l'associació.