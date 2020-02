Barajas es prepara per a un aterratge d'emergència per un problema tècnic d'un avió

El vol ACA837 d'Air Canada amb destinació a Toronto es troba aquest dilluns sobrevolant Madrid abans de tornar a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per un problema tècnic, segons ha anunciat Aeroports Espanyols i Navegació Aèria al seu compte de Twitter.









El gestor aeronàutic ha detallat que s'estan regulant de nou les operacions mentre el vol realitza esperes per prendre terra.









Per la seva banda, des d'Aena han assenyalat que l'aeroport està previngut per rebre el vol. Durant el matí d'aquest dilluns, s'ha tancat l'espai aeri de Barajas per la presència d'un dron, el que ha provocat el desviament de 26 vols a altres aeroports propers.





L'avió, que s'ha enlairat aquest dilluns a les 14.33 hores des de Barajas amb destinació a Toronto amb unes 130 persones a bord, ha patit una fallada tècnica en el moment de l'enlairament, en resultar danyat el tren d'aterratge en perdre una roda.













En un àudio recollit pel diari 'El Mundo', el comandant assenyala que l'avió va tornar a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-.Barajas per un problema "amb una de les rodes de l'avió" en l'enlairament, encara que ara es troba sobrevolant Madrid per desfer-se de "una mica de combustible" i rebaixar així el pes de l'aeronau abans de l'aterratge.









El motiu pel qual el F-18 està volant prop de el vol AC837 és tractar de comprovar millor la possible avaria de l'aparell i ajudar en la mesura del possible.









Air Canada ha assenyalat que el Boeing 767-300 que opera el vol AC837 entre Madrid i Toronto està dissenyat per poder operar amb un solo motor i que els pilots "estan completament entrenats" per a una situació d'emergència.





L'aerolínia ha assenyalat que l'avió ha sofert un problema amb un motor després d'enlairar, al voltant de les 14.33 hores d'aquest dilluns, al mateix temps que s'ha trencat un dels deu pneumàtics que utilitza aquest model d'avió al seu tren d'aterratge.





Per això, la tripulació ha optat per tornar a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, d'on ha enlairat.