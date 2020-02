La MWCapital promou un manifest públic-privat sobre la societat del futur

El conseller delegat de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, ha explicat aquest dilluns que promouran, al fòrum mundial que preveuen celebrar a finals d'any a través de la Digital Future Society (DFS), un manifest entre el món públic i el privat respecte a la societat que es vol en el futur.









Ho ha dit durant la seva conferència 'Barcelona: laboratori de la societat digital del futur' en el Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (SEBAP) a la seu de CaixaBank a Barcelona.





Grau ha estat presentat pel president de l'entitat bancària, Jordi Gual, i introduït pel primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha elogiat l'experiència, visió i coneixement de el sector tecnològic de Grau: "Té la capacitat d'avançar- als canvis que hi ha per davant i la capacitat d'alinear actors públics i privats".





Per la seva banda, en una breu introducció, Gual ha destacat la importància de la intervenció del Grau perquè aborda la revolució industrial lligada a la digitalització, el que segons ell és "un dels temes més importants".





En la seva conferència, Grau ha explicat que a través de DFS han creat una comunitat d'experts en el món amb més de 100 professionals i la presència d'actors destacats -inclosos l'ONU, el World Economic Forum, Facebook i Microsoft- per fer un diagnòstic mundial del que està succeint, identificar noves pràctiques i fer recomanacions per a una societat més inclusiva.





En l'Smart City Expo World Congress ja van celebrar una trobada i ara faran una jornada de treball el 23 de febrer, abans que comenci el Mobile World Congress (MWC), de cara a la celebració de fòrum a finals d'any.





Grau també ha desgranat els eixos de treball amb què treballa la MWCapital Barcelona -innovació, tecnologia, talent, societat-, i ha defensat que hi ha una oportunitat enorme per millorar moltes coses aplicant la tecnologia.





Ha definit el 5G com una gran oportunitat per posicionar Catalunya i tot Espanya com un laboratori europeu obert d'aquesta tecnologia, i ha alertat que això transcendeix la tecnologia perquè afectarà directament tota l'economia: "La veritat és que ho estem aconseguint: dels 165 projectes europeus, 24 estan Espanya i 8 a Catalunya i Barcelona ".