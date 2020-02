El Constitucional s'inclina per eliminar de la 'llei mordassa' la prohibició de fotografiar policies

L'esborrany de la sentència de Tribunal Constitucional sobre la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa', ja està preparat i planteja anul·lar diversos articles.













L'esborrany rebutja les sancions per manifestar-se davant el Congrés i el Senat. L'actual llei contempla com a infracció greu "la pertorbació greu de la seguretat ciutadana que es produeixi en ocasió de reunions o manifestacions davant de la seu de Congrés dels Diputats, el Senat i les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, encara que no estiguessin reunides" i aquest punt seria inconstitucional.



A més, proposa anullar l'article 36.23 de la llei mordassa que sanciona l'ús, sense autorització, d'imatges o dades de membres de les Forces i Cossos de Seguretat, així com, l'article 19.2 que permet el segrest d'aquest material sense autorització judicial.



La Llei Orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015. Aquest mateix any PSOE, IU, Grup Mixt, UPyD, CiU i PNB van presentar un recurs contra dotze dels seus articles per una suposada vulneració dels drets de manifestació, reunió, llibertat d'expressió i tutela judicial efectiva.



Els recursos d'inconstitucionalitat presentats pels grups parlamentaris s'han distribuït en dues futures sentències. Aquesta primera ponència és la redactada per Valdés; mentre que hi haurà una segona que farà Juan José González Rivas, el president de Tribunal Constitucional.