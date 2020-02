Caos a les primàries del Partit Demòcrata

Aquest 3 de febrer el caucus d'Iowa havia de donar els primers indicadors sobre qui seran els candidats del partit Demòcrata en la cursa principal programada per al 3 de novembre, però el caos s'ha instal·lat i encara no es coneixen els resultats.





La publicació de les xifres definitives es va endarrerir per "inconsistències" en la recopilació de dades. La situació ha creat una "confusió generalitzada", informa 'The New York Times'.





Citat pel mateix diari nord-americà, un portaveu del partit demòcrata va assegurar que no es tracta d'un "hacking" o una "intrusió". El partit està fent servir ara fotografies i formularis de paper per validar les dades, que només es coneixeran a finals d'aquest dimarts. No obstant això, les inconsistències detectades no haurien posat en dubte els resultats.





Fonts oficials del Partit Demòcrata d'Iowa declaren que el retard es deu a les noves normes que exigeixen que els líders dels caucus informin a la seu del partit sobre tres grups de xifres en lloc del total de delegats. Alguns apunten a les fallades tecnològiques, referint-se a l'aplicació creada pels organitzadors del caucus.





No obstant això, la falta de resultats no va impedir que diversos candidats demòcrates parlessin davant els seus partidaris a la fi de la nit de dilluns (hora local). Pràcticament tots van dir que esperaven aconseguir una posició forta. Hi ha 11 precandidats demòcrates.





"Sembla que serà una llarga nit, però som optimistes", va dir l'ex vicepresident Joe Biden. El senador Bernie Sanders, mentrestant, va dir que tenia un "bon pressentiment" que les coses anaven a anar "molt, molt bé a Iowa". "Avui marca el principi de la fi per Donald Trump", va afegir.





La confusió generada va donar lloc a una reacció de Donald Trump Jr., fill de l'actual president dels Estats Units, qui a Twitter va escriure: "Si no poden fer un caucus, ¿com governaran un país?".





En la mateixa línia, el republicà Brad Parscale, home clau en la campanya de Trump, va aprofitar l'oportunitat per parlar del "col·lapse del Partit Demòcrata": "Ni tan sols poden gestionar el vot i volen gestionar el govern. No, gràcies".





Les primàries dels EUA s'estendran als 50 estats i a diversos territoris dels EUA, i la convenció nacional del partit acabarà a mitjans de juliol.