Coneix els últims avenços en la lluita contra el càncer

En les últimes dècades, els avenços més importants s'han centrat en els dos aspectes claus de la lluita contra el càncer: facilitar la detecció precoç i trobar tractaments que proporcionin millors resultats amb menys efectes secundaris.





















Les noves inmunoteràpies, les diferents combinacions de quimioteràpies, els nous tractaments hormonals o la recerca en el camp de les teràpies cel·lulars obren camins que acosten l'objectiu d'aconseguir, en un futur cada vegada més proper, erradicar el càncer.





DETECCIÓ PRECOÇ A TRAVÉS DE TESTS, ANÀLISI I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL





Detectar a temps la presència d'un tumor maligne segueix sent prioritat dels oncòlegs. Els nous test i anàlisi que permeten descobrir cèl·lules canceroses sense necessitat de realitzar una biòpsia quirúrgica suposen un avanç de vital importància.





Ara a través d'una mostra de sang permet realitzar el que es coneix com biòpsia líquida, una anàlisi que detecta qualsevol traç d'ADN tumoral que estigui circulant pel torrent sanguini.

















Entre els test més innovadors, en el que a detecció primerenca de el càncer es refereix, també els investigadors tenen posades granis expectatives en el test d'alè, encara en fase experimental, que s'espera sigui especialment efectiu a l'hora de determinar la presència de càncers d'esòfag i estómac en les seves fases d'inici.





A més, en el diagnòstic la intel·ligència artificial (IA) comença a revelar-se com una eina molt útil, capaç de detectar de forma més ràpida petits tumors en proves d'imatge, com mamografies o TAC. S'han descobert vulnerabilitats dels tumors, quines alteracions tenen i quins podem tractar. I això ha anat de la mà de l'aparició de medicaments dirigits específicament a aquestes alteracions.





Google ha col·laborat amb socis com DeepMind i institucions com la Northwestern University, el Càncer Research UK Imperial Center i el Royal Surrey County Hospital, entre d'altres, per investigar sobre les possibilitats d'aplicar la intel·ligència artificial a la detecció de càncer de mama. Han descobert que es pot desenvolupar un model d'IA que pugui examinar a fons les proves de diagnòstic per imatge, com les mamografies, per incrementar l'eficàcia de la detecció d'aquest tipus de càncer.

















Segons els resultats que va anunciar Google, i que apareixen en un article publicat a la revista Nature, el sistema que proposen ha reduït els falsos positius en un 1,2% en els casos estudiats al Regne Unit, i en un 5,7% en els nord-americans. També ha estat capaç de rebaixar en un 2,7% els falsos negatius i UK, i en un 9,4% als EUA. A més, els responsables d'aquesta investigació han emprat les dades obtingudes en l'anàlisi dels casos d'un país, i els han aplicat als casos de l'altre, reduint el percentatge de falsos positius en un 3,5% i de falsos negatius en un 8,1%.





La IA té un enorme potencial per millorar el treball d'anàlisi d'informació visual en les proves diagnòstiques. Recolzant-se en aquests resultats i en la capacitat que la IA ha demostrat en l'anàlisi d'altres dades com els provinents d'anàlisi i altres tipus de proves, els experts afirmen que es poden desenvolupar models molts més precisos per a millorar el diagnòstic.









TRACTAMENTS INNOVADORS





Històricament hi ha hagut tres tipus de tractament: la quimioteràpia, la radioteràpia i la cirurgia, que constituïen els tres pilars en la lluita contra el càncer. Això no obstant, els avenços dels últims anys han afegit nous pilars: les teràpies dirigides i les inmunoteràpies.









L'IMMUNOTERÀPIA





També destaquen els avenços aconseguits en el camp de la immunoteràpia, que consisteixen en reforçar el propi sistema immunològic per aconseguir, així, que aquest pugui lluitar (i acabar) amb un possible tumor de la manera menys agressiva possible. D'entre aquests tractaments té especial rellevància la innovadora teràpia de cèl·lules T amb CAR, un mètode que consisteix a "reprogramar" genèticament les cèl·lules immunitàries de la persona que pateix càncer perquè puguin atacar, amb més eficàcia, a les cèl·lules canceroses presents en el organisme.









JOSÉ ANTONIO PENYES / Llicència: Creative Commons / Localització: Internacional / Categoria SINC: Biomedicina i Salut









HORMONOTERÀPIA





Grans expectatives per a la curació d'alguns tipus de càncer específics com el de mama i el de pròstata estan posades, també, en l'hormonoteràpia, tractaments hormonals amb l'objectiu de modificar l'acció perjudicial que puguin arribar a exercir els estrògens i la testosterona en l'aparició i desenvolupament d'aquests càncers, uns dels més habituals a tot el món.





TRACTAMENT EN FUNCIÓ DE LA GENÈTICA DEL TUMOR





Fins fa poc les teràpies de el càncer es centraven en la localització de l'tumor, en la fase en què estava la malaltia i en l'anàlisi de la morfologia cel·lular. Gràcies a l'estudi genòmic i a l'ús d'eines es seqüenciació genètica massiva, en els últims anys s'ha pogut obtenir un atles molt complet de les característiques de cada tipus de tumor i classificar molt millor la malaltia. I això ha obert la porta a tractaments específics per a aquestes mutacions.





"En càncer de mama hem aconseguit identificar 8 subtipus diferents", apunta Josep Tabernero, director de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). "Hem descobert vulnerabilitats dels tumors, quines alteracions tenen i quins podem tractar. I això ha anat de la mà de l'aparició de medicaments dirigits específicament a aquestes alteracions ", afegeix.





MICROBIÒTICA





Un dels temes dels que més s'ha parlat ha estat la relació entre la microbiota intestinal i el càncer. Nombrosos estudis han llançat llum ja sobre la relació que hi ha entre aquesta comunitat formada per bilions de microorganismes que habiten sobretot al còlon i malalties com Alzheimer, esclerosi múltiple, parkinson i també càncer. S'ha demostrat que la composició de la microbiota intestinal pot influenciar la resposta a la quimioteràpia i que en alguns casos fins i tot està darrere d'un tumor.





MILLORS MEDICAMENTS





Millorar els medicaments i disminuir els seus efectes secundaris és una altra de les grans línies de recerca que ja està donant els primers resultats positius. Fins al moment, i en la majoria de casos, els fàrmacs emprats en quimioteràpia han demostrat la seva eficàcia a l'hora d'acabar amb els tumors malignes evitant la seva divisió i multiplicació (metàstasi), però també afectaven a cèl·lules sanes. Actualment, els nous tractaments biològics estan aconseguint dirigir l'acció dels fàrmacs quimioteràpics per actuïn de manera selectiva aquí on són necessaris, atacant únicament a les cèl·lules tumorals. Les teràpies dirigides són fàrmacs que estan dissenyats per atacar específicament una alteració molecular pròpia de l'tumor que no està present en la resta de l'organisme.













També existeixen els fàrmacs inhibidors de el punt de control immunitari, els antiPD1 i anti CTLA4, que el que fan és encendre un interruptor de el sistema de defensa de l'organisme perquè actuï contra el tumor, dos dels últims avenços més importants en immunoteràpia són les teràpies cel·lulars avançades amb cèl·lules CART i les teràpies de limfòcits infiltrants de tumor o TIL, per les seves sigles en anglès, que modifiquen o manipulen a el propi sistema immunitari. Aquesta última teràpia va aconseguir eliminar tots els tumors d'una dona amb càncer de mama metastàtic, una fita sense precedents.