Una mostra repassa els inicis de Marisol

Una mostra de l'Arxiu Històric Provincial de Màlaga, dependent de la Conselleria de Cultura i Patrimoni Històric, repassa en aquest mes de febrer els inicis artístics de Josefa Flores González, Marisol, amb fotografies de les seves primeres actuacions nacionals i amb diversa documentació administrativa sobre les mateixes.













Amb el títol de 'Marisol. Pepa Flores. Documents de l'Arxiu Històric Provincial de Màlaga ', la mostra s'emmarca dins la iniciativa anomenada'El Document del Mes' i coincideix amb la celebració al febrer de l'aniversari de l'artista, nascuda a Màlaga el 4 de febrer de 1948, segons han informat des de la Delegació de la Junta.





Entre la documentació seleccionada es troben dues fotografies de Marisol actuant a la Fira del Campo de Madrid el 1959, amb tot just 11 anys, una d'una actuació ballant amb castanyoles, acompanyada de guitarra i altres músics al pavelló de Màlaga, i en l'altra apareix actuant amb els Cors i Danses de la Secció Femenina.





Així mateix, s'exposa també l'exemplar número 170 de la revista Gaceta Ilustrada, de 9 de gener de 1960, en on se la qualifica com "un estel que neix" i en la informació apareix nomenada com Mary Sol. Aquesta seria la primera vegada en la seva carrera que l'artista seria portada d'una revista de tirada nacional, han indicat a través d'un comunicat.





Igualment, es mostra un document de 1963 en què José María Moreno Martínez, propietari del Cinema Andalucía, sol·licita al governador civil de Màlaga autorització per a l'aparició pública de Marisol presentant la pel·lícula 'Marisol Rumbo a Río' i un altre de 1957 de la Secció femenina sobre les dates i requisits per a la participació en XIII Concurs Nacional de Cors i Danses.





El 'Document del Mes' sobre Pepa Flores aborda també la trajectòria de l'artista malaguenya, a través de fitxes explicatives centrades en quatre capítols, com són Marisol a Màlaga -Pepita Flores al barri de Capuchinos-; 1959, els triomfs de Madrid; Marisol, malaguenya universal; i el retorn a Màlaga.