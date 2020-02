Blanca Sorigué rep el premi Equipara dels guardons Empresa de l'Any

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, així com del Saló Internacional de la Logística (SIL), Barcelona Meeting Poin t i eDelivery Barcelona Expo & Congress, ha estat distingida amb el Premi Equipara en el marc dels Premis Empresa de l'Any 2019.









Aquest guardó, atorgat per 'El Periódico de Catalunya' en una gala celebrada ahir a la nit a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, ha distingit Sorigué per haver destacat en el món empresarial de Catalunya per la seva aportació a la igualtat de gènere, la paritat en drets i deures i la conciliació entre la vida laboral i la vida familiar.





Actualment Blanca Sorigué està liderant el Pla Estratègic de el Consorci de la Zona Franca de Barcelona per als propers anys que se centra en la sostenibilitat econòmica de l'entitat a llarg termini, el desenvolupament econòmic -ja conseqüència social- del territori, i la integració urbana, així com la sostenibilitat mediambiental.





Nascuda el 1973 a la Pobla de Segur (Lleida), Blanca Sorigué compta amb el Programa de Direcció General (PDG) a IESE, el Màster en Direcció de Màrqueting per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i el Grau de Turisme per la Universitat de Lleida (UdL). Tota la seva trajectòria professional ha estat lligada a l'organització de fires i altres certàmens professionals. Al gener de 2017 va ser nomenada directora d'Expansió de Consorci de la Zona Franca de Barcelona i al gener de 2018 va assumir la Direcció General de la institució.