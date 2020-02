Japó i els països de la península aràbiga i del Golf Pèrsic en dues noves guies de viatge

En el nostre temps la proximitat o llunyania d'un lloc no està en funció dels quilòmetres, sinó de l'existència o no de connexions aèries, preferiblement directes. Pot exigir més temps desplaçar-se de Barcelona a Almeria que a Dubai, per posar un exemple. Una realitat que ha permès fer accessibles llocs que antany semblaven remots, si no inaccessibles i, a més, fer viable el viatge a uns preus fart competitius, segons sigui la temporada, és clar. Els editors de guies turístiques ho han tingut molt en compte i al costat de les dedicades a les grans destinacions turístiques tradicionals han anat incorporant altres dedicades a aquests països que s'han incorporat a la nostra imaginació com plausibles i desitjables.





Lonely Planet és una de les col·leccions més fiables de guies de turisme, tant per l'exactitud de les dades, com per la seva amplitud. L'esquema és igual en totes elles i consta de quatre parts: una introducció o "Posada a punt", amb dades essencials a tenir en compte a l'hora de programar un viatge; "En ruta" ocupa el principal espai i inclou els itineraris a realitzar en el territori objecte d'estudi; "Comprendre" és una invitació a aprofundir en les característiques de pobles i societats que poden ser molt diferents el nostre, evitant d'aquesta manera rebre de qualsevol visita una impressió excessivament superficial; i finalment la "Guia pràctica" incorpora informacions d'utilitat sobre transports, idioma i salut.





A això responen les dues guies darrerament aparegudes amb el segell de Geoplaneta. Una, sobre "Japó", veritablement exhaustiva, amb prop de mil pàgines i la incorporació d'un mapa desplegable de Tòquio. L'altra, sobre els països de la península aràbiga i el Golf Pèrsic, com Aràbia Saudita, Bahrain, els Emirats Àrabs Units, Kuwait, Oman i Qatar, a més de, encara que no figura en el títol, una succinta referència al Iemen.