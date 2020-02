Fundació Naturgy ajuda famílies vulnerables de Lugo per reduir la factura energètica

La Fundació Naturgy organitza una sessió formativa de l'Escola d'Energia a la localitat de Lugo de Lourenzá, en col·laboració amb el Concello. L'objectiu és oferir a famílies vulnerables pautes per realitzar un consum energètic més eficient, reduint l'import de la factura sense perdre les condicions de confort a la llar.









La Fundació Naturgy ha organitzat ja més de 310 sessions de l'Escola d'Energia en 134 localitats de Galícia, a les quals han assistit prop de 3.000 famílies.





A les sessions de l'Escola d'Energia es treballen temes relacionats amb l'eficiència energètica o l'optimització de factures. També s'identifica qui pot tenir accés al bo social, i se'ls ajuda a sol·licitar-ho.





"El que busquem és donar poder a les persones més vulnerables, perquè puguin minimitzar l'impacte del cost energètic aplicant les mesures i consells explicats en els tallers", afirma Ester Sevilla, directora de l'àrea de Projectes Socials i Internacional de la Fundació Naturgy.





L'Escola d'Energia és un projecte de la Fundació Naturgy, que està emmarcat dins de el Pla de Vulnerabilitat Energètica de Naturgy. Maria Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy, destaca l'aliança que mantenen amb administracions i amb entitats socials per fer-la: "Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració d'uns experimentats companys de viatge com són les administracions públiques, i els professionals i voluntaris d'ONGs com Creu Roja i Càritas, i de moltes altres entitats socials que fan una gran tasca en municipis de tot Espanya".





Des de la seva posada en marxa al juny de 2017, l'Escola d'Energia ha format més de 19.000 persones, entre famílies en situació de vulnerabilitat energètica i tècnics del Tercer Sector i de l'administració a tot Espanya.