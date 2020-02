Els lletrats de Parlament qüestionen que Torra pugui seguir com a president de la Generalitat

El recurs de Parlament contra la inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra, com a diputat, elaborat pels lletrats de la Cambra catalana, adverteix que hi ha interpretacions que qüestionen que el cap de l'Executiu pugui seguir en el seu càrrec si ja no és diputat.









El text demana al Tribunal Suprem impugnar la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que deixa vacant l'escó de Torra i, entre els seus arguments, avisa que aquesta inhabilitació pot afectar la seva condició com a president i haurà d'aprovar-la seva presentació.





"La condició de diputat és requisit necessari per a ser president de la Generalitat i, tot i que la norma no ho digui expressament, és possible interpretar-la en el sentit que aquesta condició no només actua en el moment de l'elecció, sinó que ha de mantenir-se mentre es desenvolupi el càrrec. de fet, això és el que demostra la praxi institucional i parlamentària seguida fins ara al Parlament", subratlla el text.





Els lletrats havien fixat el seu criteri pel que fa a la situació de Torra en el seu informe del 13 de gener, que rebutja que la JEC pugui retirar l'escó a Torra i conclou que la pèrdua de la condició de diputat no comporta la pèrdua de la seva condició de president.





Diverses fonts parlamentàries han afirmat que el que defensen els lletrats en el recurs són arguments jurídics per defensar que Torra no pot perdre el seu escó per una resolució de la JEC, però que mantenen el posicionament expressat en l'informe del 13 de gener que assegura que la pèrdua de l'escó no comporta la pèrdua de condició de president.





En aquest sentit, aquestes fonts insisteixen que la "posició oficial" dels serveis jurídics de Parlament és l'informe que rebutja la resolució de la JEC i defensa que Torra pot ser president malgrat no ser diputat.





Això no vol dir que en el recurs s'obrin a possibilitats com les plantejades per alguns grups parlamentaris -Cs i PP- que sí consideren que la pèrdua d'una condició comporta la pèrdua de l'altra, i ho fan per alertar dels supòsits que s'obren amb la inhabilitació com a diputat i que podria generar "inseguretat jurídica".





Així ho recullen en el recurs en què expliquen que "el càrrec de president és un càrrec institucional específic, però no per això separat de Parlament".





El ple de Parlament votarà aquest dimecres si presenta un recurs al Tribunal Suprem contra la inhabilitació de Torra com a diputat, però les fonts ja citades han assegurat que el que es votarà és la decisió de presentar el recurs i no el text elaborat pels lletrats.