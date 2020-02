Els nens detecten la "cortesia" de qui els parla

Els nens detecten la "cortesia" d'un parlant tant per l'entonació com per l'expressió facial, segons constata un informe de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).









Així ho posa de manifest un estudi en nens de tres anys dut a terme per Iris Hubscher, Laura Wagner i Pilar Prieto -professora d'investigació Icrea de la UPF i publicat al 'Journal of Politeness Research Language, Behaviour, Culture'.





El gest i la prosòdia -accent, ritme i entonació- juguen un paper important en el desenvolupament de les capacitats comunicatives dels nens.





Els estudis tradicionalment s'han centrat més en el paper d'aquests elements en l'adquisició precoç d'elements lèxics i morfosintàctics i menys en edats més avançades.





Malgrat les evidències que els nens són sensibles als gestos facials i a la prosòdia per a la detecció de les emocions, fins ara "hi havia proves contradictòries" sobre si els nens en edat preescolar fan servir aquests indicis per deduir la cortesia dels parlants, explica Prieto.