Dembélé té trencat el tendó de la cuixa dreta

El jugador de el FC Barcelona Ousmane Dembélé pateix una "ruptura completa" de tendó a la cuixa dreta i haurà de seguir de baixa tot i que estava a prop de superar una lesió prèvia a la mateixa zona.













"Les proves realitzades aquest matí a Ousmane Dembélé han mostrat que el jugador té un trencament completa del tendó proximal de bíceps femoral de la cuixa dreta", ha comunicat el club blaugrana.





Això sí, de moment no hi ha temps de baixa aproximat ja que encara està per veure quin tractament ha de fer el francès, tot i que podria no tornar a jugar en el que queda de temporada.





"En les pròximes hores es determinarà quin tractament seguirà per a la seva recuperació", va explicar el Barça, però el francès ja va patir aquesta lesió en 2017, a la cuixa esquerra, i va estar tres mesos i mig fora de l'equip.





Dembélé, amb una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta soferta a finals de novembre de 2019 que l'havia de tenir unes deu setmanes de baixa, estava a prop de rebre l'alta mèdica, després de diversos entrenaments amb el grup, però es va lesionar aquest dilluns de nou.





S'esperava d'ell que fos el reforç hivernal que no ha arribat a la zona ofensiva de l'equip, ja que així ho va confirmar el seu tècnic, Quique Setién, recentment en les seves últimes compareixences davant els mitjans.