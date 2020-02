Jutgen 13 independentistes que es van encadenar a les portes del Tribunal de Justícia de Catalunya el 2018

L'Audiència de Barcelona jutja aquest dimecres 13 independentistes que el matí del 23 de febrer de 2018 van encadenar-se a les portes del Palau de Justícia de Barcelona, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l'Audiència.









La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a 11 dels acusats per un presumpte delicte de desordres públics, i un any per a dos processats per presumpta desobediència i resistència greu als agents de l'autoritat, segons el seu escrit d'acusació, mentre que seva defensa demanarà l'absolució.





El Ministeri Públic relata que "a través de les xarxes socials es va convocar per al dia 23 de febrer de 2018 una concentració que tindria lloc a les 8.00 hores davant de Palau de la Generalitat de Catalunya sota el lema 'Aturem el Cop d'Estat".





Segons la Fiscalia, entre els convocants hi havia els col·lectius Despertem la República, els CDR, Arran, Alerta Solidària, la CUP i el SEPC, i "anunciaven igualment la possibilitat d'acudir prèviament a un esmorzar popular a la plaça Catalunya de Barcelona a les 7.00 hores".





Unes 200 persones es van dirigir, després d'acudir a la plaça Catalunya, a l'edifici del TSJC a les 7.45, i un grup de manifestants, entre els quals estaven 11 dels acusats, "actuant tots ells de mutu acord i amb la finalitat d'impedir el normal funcionament del tribunal, es van dirigir corrent cap a l'entrada principal de l'edifici i van procedir a tancar les portes del mateix, tant la de fusta com les dues portes de ferro forjat, que van bloquejar amb diverses cadenes de ferro o de moto".





A continuació es van asseure davant de la porta "encadenant entre ells i a les columnes exteriors de l'edifici, mentre els altres manifestants romanien asseguts a les escales" d'accés a el Palau de Justícia.





Van desplegar pancartes i també van repartir un manifest en el qual, sota el títol '23 F, parem el cop d'Estat, n'hi ha prou de repressió', expressaven els seus objectius polítics i usaven l'expressió "bloquejant aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya", segons la Fiscalia, que també assenyala a un altre grup que va bloquejar la porta secundària de l'edifici i un altre que va tallar l'avinguda Lluís Companys.





Entre els que es van asseure a la calçada, hi havia els altres dos acusats, als quals la Fiscalia acusa de presumptament donar puntades de peu als agents que els van retirar de la via.





DRET A MANIFESTACIÓ





L'advocat d'Alerta Solidària, Eduardo Cáliz, que exerceix la defensa dels acusats, demanarà l'absolució, en considerar que aquestes 13 persones van exercir el seu dret a manifestació de forma pacífica.





"No hi va haver ús de força", ha ressaltat el lletrat, que també ha argumentat que no es compleixen els requisits del delicte de desordres perquè la manifestació no va posar en risc persones, béns o el trànsit, ja que va ser regulat per la Guàrdia Urbana.