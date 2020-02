El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, no anirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) previst per a aquest divendres, han explicat fonts de la Vicepresidència.









Aragonès s'havia referit aquest mateix dimarts a la tarda a aquest òrgan en la roda de premsa de presentació de el llibre 'Pere Aragonès, l'independentisme Pragmàtic' (Pòrtic) de la periodista Magda Gregori, però havia dit que encara no tenia la convocatòria i un cop rebuda ha optat per no assistir-hi.





Aquest dimarts la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha avançat la convocatòria del CPFF per traslladar la nova senda d'estabilitat pressupostària com a inici dels treballs preparatius dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2020.





"Si tu t'enteres de la convocatòria d'un òrgan per roda de premsa, i que els estatuts d'aquest òrgan diuen que és per acordar una cosa i diuen que te la comunicaran aquí, no sé si és molt útil", ha recriminat Aragonès.





El dirigent republicà ha criticat que es tracta d'"un òrgan formalment multilateral però que funciona unilateralment" perquè, tot i que estan representades totes les comunitats, el vot majoritari sempre és el de el ministre d'Hisenda, i ha recordat que d'això també es queixava quan era consellera d'Hisenda d'Andalusia.