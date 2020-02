ERC adverteix el Govern espanyol: "Si no s'arriba a la taula de negociació, que no comptin amb nosaltres mai més"

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dimarts al Govern de Pedro Sánchez sobre les conseqüències d'un incompliment del seu compromís per posar en marxa la taula de negociació per abordar la situació a Catalunya prevista a l'acord d'investidura.





"Si no s'assoleix la taula de negociació, que no comptin amb nosaltres mai més", ha assenyalat Vilalta, que ha manifestat que als republicans "els agradaria que fos el més aviat possible", atès que "no es pot esperar a després de les eleccions catalanes".





En una entrevista al Canal 24 Horas, ha expressat que per a ERC és "important" que es produeixi la reunió entre el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Catalunya, Quim Torra, i ha posat el focus de la data en què és a ells a qui "els correspon" decidir-la.









"Vam acordar entre ERC i el PSOE que ha de ser una taula entre iguals en el Govern espanyol perquè són els que millor representen als ciutadans de Catalunya i de l'Estat espanyol", ha ressaltat.





Finalment, preguntada sobre si l'avançament electoral a Catalunya desnaturalitza la reunió, ha subratllat que "és important que parlin els presidents sigui quin sigui el context perquè és la seva responsabilitat exercir com a presidents i poder encarrilar el futur de Catalunya".





"El president és Quim Torra i volem que faci de president. Hem de treballar amb les coses del dia a dia perquè la taula funcioni i més a mig termini per a la resolució del conflicte", ha conclòs.