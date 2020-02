El 0,64% d'espanyols planifica el tracte a la fi de la seva vida a través del testament vital

El Registre Nacional d'Instruccions Prèvies del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social reflecteix que 305.290 persones a Espanya han registrat oficialment el testament vital, així que el 0,64% d'espanyols planifica el tracte a la fi de la seva vida a través d'aquest document.





Segons un comunicat de la Fundació Edad&Vida, els majors de 65 anys són els més predisposats a fer-ho (més de 162.000), seguit de les persones de 51-65 anys (91.207), les de 31-50 (gairebé 46.200) i les de 18-30 (5.780).





I els que menys es preocupen en el testament vital són els menors de 18, ja que "segons les últimes dades, només 25 persones d'aquest rang d'edat han planificat la fase final de la seva vida".









Per comunitats autònomes, Catalunya és la que compta amb un major percentatge de persones que ho han fet, seguida d'Andalusia, Madrid, País Basc i Comunitat Valenciana.





La Fundació Edat & Vida ha llançat la campanya 'Ordena i protegeix el teu futur' per informar dels instruments a disposició el ciutadà perquè planifiqui com vol viure els seus últims anys: informar els professionals sanitaris i equips vinculats sobre les cures i tractaments que vol rebre quan no pot expressar la seva voluntat.





La campanya consta d'un vídeo divulgatiu i una guia en línia costat de la Fundació Mémora i Electium, en la qual s'explica el testament vital i com es gestiona a cada zona d'Espanya.





La directora de la Fundación Edad&Vida, María José Abraham, ha explicat que encara hi ha un desconeixement entre la població: "Tenim dret a decidir com volem que siguin els aspectes de la nostra vida, respectant així la voluntat personal".